Montreal ukončil spoluprácu s trénerom brankárov Raymondom
Autor TASR
Montreal 28. januára (TASR) - Kanadský hokejový klub Montreal Canadiens ukončil spoluprácu s trénerom brankárov Ericom Raymondom. Dočasne ho nahradí Marco Marciano, ktorý trénoval gólmanov vo farmárskom Laval Rocket.
Klub pristúpil k tomuto kroku uprostred základnej časti na postupovej pozícii do play off. Brankári Jakub Dobeš, Sam Montembeault a Jacob Fowler však majú 88,4-percentnú úspešnosť zákrokov, čo je piata najhoršia v NHL. Raymond zastával pozíciu od roku 2021.
Montreal, kde pôsobí aj slovenský útočník Juraj Slafkovský, je druhý klub, ktorý urobil v tejto sezóne zmenu na poste trénera brankárov. Začiatkom ročníka ukončili New York Islanders zmluvu s Pierrom Grecom, a to už po šiestich dueloch. Nahradil ho Sergejs Naumovs a pod jeho vedením majú brankári „ostrovanov“ štvrtú najlepšiu úspešnosť v lige (90,7 percenta). Informácie priniesla agentúra AP.
