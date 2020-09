NHL: Montreal uzavrel lukratívnu štvorročnú zmluvu s Petrym

Montreal 26. septembra (TASR) - Zámorský hokejový klub NHL Montreal Canadiens uzavrel novú štvorročnú zmluvu s obrancom Jeffom Petrym na 25 miliónov dolárov. Najproduktívnejší obranca Canadiens v tejto sezóne si ročne zarobí 6,25 milióna dolárov. Podľa tsn.ca je súčasťou zmluvy aj osemmiliónový podpisový bonus a Petry má v kontrakte klauzulu, že ho klub nemôže vymeniť do 15 tímov profiligy.



Tridsaťdvaročný Američan nazbieral v tejto sezóne v základnej časti 40 bodov (11+29) v 71 zápasoch. V desiatich dueloch play off strelil dva góly a pridal jednu asistenciu. "Od prvého dňa, keď som sem prišiel, som zistil, že Montreal je špeciálne miesto a nosiť dres klubu s takou bohatou históriou je pre mňa česť. Je veľa faktorov, prečo som sa rozhodol podpísať novú zmluvu. S rodinou sme tu šťastní a klub mi predostrel výbornú ponuku," povedal pre nhl.com Petry, ktorý bol v tejto sezóne spoluhráčom slovenského útočníka Tomáša Tatara.



Do NHL ho draftoval Edmonton Oilers v roku 2006 v druhom kole zo 45. miesta. V drese "olejárov" pôsobil v rokoch 2010 - 2015, "Habs" ho získali krátko pred uzávierkou prestupov výmenou za dva draftové výbery. V 680 zápasoch v základnej časti strelil 69 gólov a nazbieral 253 bodov. V 28 zápasoch play off dal päť gólov a pridal dve asistencie.