Hokejisti Montrealu zdolali v semifinále play off Vegas Golden Knights

semifinále play off NHL - 3. zápas /na 4 víťazstvá/:



MONTREAL CANADIENS - VEGAS GOLDEN KNIGHTS 3:2 pp (0:0, 1:1, 1:1 - 1:0)



Góly: 24. Caufield (Suzuki), 59. Anderson, 73. Anderson (Byron, Lehkonen) - 24. Roy, 43. Pietrangelo (Pacioretty, Nosek). Brankári: Price - Fleury, strely na bránku: 27:45, 3500 divákov.



/stav série: 2:1/



New York 19. júna (TASR) - Hokejisti Montrealu Canadiens zvíťazili v noci na sobotu v treťom súboji semifinále play off NHL nad Vegas Golden Knights 3:2 po predĺžení. V sérii vedú 2:1 na zápasy. Štvrtý duel je na programe v noci na pondelok o 2.00 SELČ opäť v montrealskom Bell Centre.Hrdinom zápasu bol domáci útočník Josh Anderson, ktorý 115 sekúnd pred koncom tretej tretiny po obrovskej chybe brankára Marca-Andreho Fleuryho vyrovnal na 2:2 a v predĺžení v čase 72:35 rozhodol o triumfe Canadiens. Tých tradične podržal brankár Carey Price, ktorý predviedol 43 úspešných zákrokov. Na striedačke Montrealu chýbal tréner Dominique Ducharme, ktorý mal pred stretnutím pozitívny test na koronavírus a musel zamieriť do izolácie.uviedol pre nhl.com generálny manažér Marc Bergevin.Trénerský debut si tak pred 3500 divákmi v Bell Centre odkrútil asistent, bývalý obranca Luke Richardson. Slovenský krídelník Tomáš Tatar sa opäť nezmestil do zostavy "Habs".Po bezgólovej úvodnej tretine udreli ako prví hostia, keď chybnú rozohrávku Erica Staala potrestal Nicolas Roy. Canadiens však vyrovnali o 38 sekúnd neskôr, svojím druhým gólom v play off sa po rýchlom brejku prezentoval Cole Caufield. Hostia boli strelecky aktívnejší a v úvode tretiny ich dostal opäť do vedenia obranca Alex Pietrangelo, ktorý strelil tri góly v posledných dvoch dueloch. Golden Knights viedli na strely 39:17 a zdalo sa, že si pripíšu druhé víťazstvo v sérii. Necelé dve minúty pred koncom sa však Fleurymu po nahodenom puku pri rozohrávke za bránkou zamotal puk pod korčuľami, dostal sa rovno na Andersonovu hokejku a ten vyrovnal na 2:2.povedal podľa nhl.com tréner Vegas Peter DeBoer.Canadiens mali v predĺžení viac šancí a napokon jednu aj využili, keď v úniku dvoch proti brankárovi po prihrávke Paula Byrona rozhodol Anderson.spokojne konštatoval hrdina zápasu Anderson, ktorý prerušil 13-zápasové čakanie na gól a do streleckej listiny sa zapísal prvýkrát od úvodného zápasu Canadiens v play off. Anderson sa stal deviatym hráčom v histórii NHL, ktorý v play off v posledných dvoch minútach riadneho času vyrovnal a potom rozhodol v predĺžení. Podobný kúsok previedol aj slovenský útočník Marián Gáborík v drese Los Angeles Kings v roku 2014.Montreal vyhral deväť z posledných desiatich zápasov a pokračuje v spanilej jazde. V predĺženiach majú Canadiens stopercentnú bilanciu, vyhrali všetky štyri.povedal brankár Price. Golden Knights mali prvých 12 striel v zápase, po prvej tretine viedli 17:3, po druhej 30:8, ale Price chytal vynikajúco.chválil Anderson svojho brankára. Hráči Vegas napriek chybe nemali na svojho brankára ťažké srdce.poznamenal kapitán hostí Mark Stone. Vegas opäť chýbal pre zranenie center Chandler Stephenson, do zostavy sa po mesiaci vrátil Tomáš Nosek.