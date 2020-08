NHL: Montreal zdolal Pittsburgh, Carolina vyhrala nad New Yorkom

1. zápasy predkola play off:



Carolina - NY Rangers 3:2

/stav série: 1:0/





Edmonton - Chicago 4:6

/stav série: 0:1/





NY Islanders - Florida 2:1

/stav série: 1:0/





Pittsburgh - Montreal 2:3 pp

/stav série: 0:1/





Calgary - Winnipeg 4:1

/stav série: 1:0/



Toronto 2. augusta (TASR) - Zámorská hokejová NHL sa po štyriapolmesačnej prestávke spôsobenej pandémiou koronavírusu opäť rozbehla. Montreal Canadiens zvíťazili v prvom zápase predkola rozšíreného play off v Toronte nad Pittsburghom 3:2 po predĺžení. Slovenský reprezentant Tomáš Tatar odohral 18:11 minúty, no nebodoval.Canadiens viedli v polovici duelu 2:0 po góloch Jesperiho Kotkaniemiho z 12. a Nicka Suzukiho z 27. minúty, obaja skórovali pri svojej premiére v play off. Potom však Pittsburgh pookrial a v priebehu necelých troch minút vyrovnal zásluhou Sidneyho Crosbyho a Bryana Rusta. V závere tretieho dejstva mohli "tučniaci" strhnúť víťazstvo na svoju stranu, ale Conor Sheary nepremenil trestné strieľanie. To sa nepodarilo ani Jonathanovi Drouinovi v predĺžení, napokon rozhodol o triumfe Montrealu v 74. minúte obranca Jeff Petry. Ten dostal k odrazenému puku a od pravého kruhu po krátkej kľučke švihom prekonal Matta Murrayho.povedal strelec víťazného gólu pre nhl.com. Na ľade bol pri rozhodujúcej akcii zápasu aj Tatar, ktorý bol aktívny napriek tomu, že nebodoval. Slovenský útočník hral obetavo, keď zaznamenal štyri hity a zblokoval dve strely Pittsburghu. Veľkou oporou Canadiens bol brankár Carey Price, ktorý zlikvidoval 39 striel.povedal pre tsn.ca tréner Claude Julien. Dve trestné strieľania v jednom zápase play off NHL boli len druhýkrát v histórii, naposledy sa to stalo v súboji Ottawy Senators a Edmontonu Eskimos v marci 1923.V úvodnom zápase rozšíreného play off zvíťazili hráči Caroliny Hurricanes nad New Yorkom Rangers 3:2. Ujali sa tak vedenia v sérii predkola play off, ktorá sa hrá na tri víťazstvá. Carolina mala výborný štart a už po 61 sekundách sa dostala do vedenia. Teuvo Teräväinen prihral po peknej kombinácii na ľavú stranu Jaccobovi Slavinovi a ten rozvlnil sieť. Neprešli ani dve minúty a na ľade sa strhla prvá bitka a nervozitu bolo cítiť aj v ďalšom priebehu úvodnej tretiny, ktorú rozkúskovali časté vylúčenia.povedal skúsený útočník Caroliny Justin Williams, ktorý sa hneď v úvode pobil s Ryanom Stromeom. V 26. minúte mohol zvýšiť Warren Foegele, ale samostatný únik mu nevyšiel. Chvíľu na to však využila Carolina presilovku zásluhou Sebastiana Aha. Mika Zibanejad síce v 35. min znížil, no desať minút pred koncom viedla Carolina opäť o dva góly, keď sa presadil Martin Nečas. V závere ešte skorigoval v oslabení Marc Staal, ale "jazdcom" sa už vyrovnať nepodarilo. V bránke Rangers sa mal objaviť Igor Šesťorkin, ale pre nešpecifikované zranenie ostal len na tribúne a prenechal miesto Henrikovi Lundqvistovi. Švédsky veterán nastúpil v drese Rangers na 128. zápas play off za sebou. Zaznamenal 34 zásahov. Duel sa hral takisto v Toronte, jednom z dvojice "hub cities", teda neutrálnych dejísk. V Toronte sa rozložilo 12 tímov z Východnej konferencie, v Edmontone tucet mužstiev zo Západnej konferencie. Na finále oboch konferencií a na finále play off sa všetky kluby presunú do Edmontonu.Edmonton svoj prvý zápas po reštarte nezvládol a v úvodnom zápase predkola play off Západnej konferencie prehral s Chicagom na svojom ľade 4:6. Hrdinom "jastrabov" bol český útočník David Kubalík, ktorý prispel k triumfu dvoma gólmi a troma asistenciami. Dvadsaťštyriročný krídelník sa stal prvým hráčom histórie NHL, ktorý pri svojom debutovom zápase v play off nazbieral päť bodov. Zároveň prekonal aj klubový nováčikovský rekord legendy Hawks Stevea Larmera v počte nazbieraných bodov v jednom zápase play off. Larmer držal rekord z roku 1983 so štyrmi bodmi.povedal Kubalík, ktorý je kandidátom na zisk Calderovej trofeje pre najlepšieho nováčika sezóny. Dva zásahy pridal Jonathan Toews, kapitán Chicaga sa so 113 bodmi v play off dostal na piate miesto klubových tabuliek. V drese "olejárov" nadviazali na výkony pred prestávkou Conor McDavid i Leon Draisaitl, ktorí dosiahli bilanciu 1+2, rovnako ako aj Ryan Nugent-Hopkins. Oilers potvrdili povesť najlepšieho tímu v presilovkách, využili tri zo štyroch početných výhod, ale na víťazstvo to nestačilo. Edmonton v poslednej päťminútovke znížil z 2:6 na 4:6 a mierne zdramatizoval záver, no Blackhawks už víťazstvo udržali.povedal pre nhl.com kapitán Edmontonu McDavid.Dobrý vstup do predkola play off Západnej konferencie zaznamenali aj hráči Calgary, keď zdolali Winnipeg 4:1. Jets vyhrali prvú tretinu po zásahu Anrewa Coppa, ale Flames v prostrednej časti strelili dva presilovkové góly, jeden v oslabení a otočili priebehu duelu. V početnej výhode sa presadili Johnny Gaudreau a Mikael Backlund, pri vlastnom oslabení skóroval Tobias Rieder a jeho gól na 2:1 bol napokon rozdielový. Triumf "plameňov" spečatil do prázdnej bránky Andrew Mangiapane. Nepríjemnou správou pre Winnipeg je okrem prehry aj fakt, že duel pre zranenia nedohrali dve veľké opory. Už v prvej tretine odstúpil z duelu Mark Scheifele (dolná časť tela) a v tretej Patrik Laine (horná časť tela).Šancu dohrať súťažnú sezónu dostalo 24 z 31 klubov, sedem najhorších tímov v základnej časti už nepokračuje. Najlepšie štyri tímy z oboch konferencií majú istú účasť v 1. kole play off a zabojujú v skupine o nasadenie. Zvyšných 16 klubov zabojuje o účasť v 1. kole play off v predkole na tri víťazné zápasy. Na tri víťazné zápasy sa predkolo play off NHL hralo naposledy v rokoch 1980-1986. Víťaz prvého zápasu v 87,5 percenta prípadoch vyhral napokon aj celú sériu (49 z 56).