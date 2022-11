NHL: Montreal zapísal Pitlicka na waiver, Slafkovský zostal v tíme

Montreal 7. novembra (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Montreal Canadiens v pondelok zapísal útočníka Rema Pitlicka na waiver listinu nechránených hráčov. V prvom tíme tak zostalo 14 útočníkov a medzi nimi sa udržal aj najvyššie draftovaný Slovák Juraj Slafkovský.



Dvadsaťpäťročný Pitlick odohral v prebiehajúcej sezóne sedem zápasov, no nebodoval. S Montrealom má zmluvu do konca sezóny 2023/24 v hodnote 1,1 milióna dolárov ročne. Z waiver listiny si ho môže v priebehu 24 hodín stiahnuť iný klub profiligy. Ak sa tak nestane, zamieri na farmu Laval Rocket v AHL.



V prvom tíme Montrealu tak zostalo 14 útočníkov. Do najbližších dvoch duelov, v noci na stredu v Detroite a o deň neskôr proti Vancouveru, určite nezasiahne Josh Anderson, ktorý dostal od NHL dištanc na dva zápasy po tom, čo nebezpečným spôsobom vrazil na mantinel obrancu Vegas Alexa Pietrangela.



Na pondelňajšom tréningu pred odchodom do Detroitu korčuľoval Slafkovský opäť vo štvrtom útoku spolu s Jakeom Evansom a Joelom Armiom. Slovák strelil v doterajších deviatich dueloch tri góly. Na tréningu sa po zranení predstavil aj ruský útočník Jevgenij Dadonov.