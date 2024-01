NHL: Montreal zdolal lídra Východnej konferencie Rangers

NHL - výsledky:



Philadelphia - Calgary 3:2 /Pospíšil (Calgary) 0+1/, Colorado - Florida 4:8, Boston - Tampa Bay 7:3, Columbus - Minnesota 3:4 pp, Montreal - New York Rangers 4:3 pp a sn, New Jersey - Vancouver 4:6, Pittsburgh - Buffalo 3:0, San Jose - Toronto 1:4, Carolina - St. Louis 1:2 pp a sn, Dallas - Nashville 3:4, Edmonton - Ottawa 3:1, Vegas - New York Islanders 5:2





New York 7. januára (TASR) - Hokejisti Montrealu zvíťazili v noci na nedeľu nad lídrom Východnej konferencie NHL New Yorkom Rangers 4:3 po samostatných nájazdoch. Slovenský útočník Juraj Slafkovský sa do kanadského bodovania nezapísal.Rozhodujúci samostatný nájazd premenil Cole Caufield, ktorý rozvlnil sieť ako jediný a to v druhej sérii. Montrealu patrí na východe 13. miesto.Zo štvorice Slovákov si štatistiky kanadského bodovania vylepšil iba Martin Pospíšil, ktorý zaznamenal štvrtú asistenciu v sezóne. Calgary však prehralo vo Philadelphii 2:3. V drese Flames nebodoval Adam Ružička. Šimon Nemec nastúpil opäť v prvej obrane New Jersey, no Devils doma podľahli Vancouveru 4:6.