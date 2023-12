NHL: Montreal zvíťazil v Buffale

NHL - výsledky:



Boston - Arizona 5:3,

Dallas - Vegas 1:6,

Calgary - New Jersey 2:4,

Washington - New York Rangers 4:0 /M. FEHÉRVÁRY 0+1/,

Toronto - Nashville 4:0,

Detroit - Ottawa 1:5,

Buffalo - Montreal 2:3 pp a sn /rozhodujúci sam. nájazd J. SLAFKOVSKÝ/,

New York Islanders - Los Angeles 3:2 pp,

Chicago - St. Louis 3:1,

Colorado - Philadelphia 2:5,

Vancouver - Carolina 4:3,

Seattle - Tampa Bay 3:4 pp

New York 10. decembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský premenil rozhodujúci samostatný nájazd a postaral sa tak o triumf Montrealu na ľade Buffala 3:2 po nájazdoch v nedeľnom zápase NHL. Obranca Martin Fehérváry asistoval pri úvodnom góle Washingtonu a pomohol k triumfu Capitals nad New Yorkom Rangers 4:0.Slafkovský premenil nájazd v štvrtej sérii. V prvých troch sa na oboch stranách presadili dvaja hráči, v štvrtej však neuspel na domácej strane John-Jason Peterka a Slafkovský tak pre Montreal zariadil už siedmu výhru v sezóne po predĺžení, alebo nájazdoch. Fehérváry asistoval už po 43 sekundách pri presnom zásahu Sonnyho Milana a stal sa treťou hviezdou duelu. Washington ukončil sériu troch prehier. V súboji Slovákov sa tešil Šimon Nemec proti Adamovi Ružičkovi, New Jersey zvíťazilo v Calgary 4:2. V drese Flames sa nepredstavil Martin Pospíšil pre chorobu. Tampa Bay v zostave aj s Erikom Černákom uspela na ľade Seattlu 4:3 po predĺžení, Tomáš Tatar s Coloradom naopak nestačili doma na Philadelphiu 2:5. Miloš Kelemen sa objavil v zostave Arizony, no Coyotes prehrali v Bostone 3:5.