NHL: Montreal zvíťazil v Toronte, Boston prehral s NY Islanders

New York 14. februára (TASR) - Hokejisti Montrealu zvíťazili v zápase zámorskej NHL na ľade Toronta 2:1. Ukončili tak víťaznú sériu Maple Leafs na počte štyroch duelov. Slovenský útočník Tomáš Tatar, ktorý bol v minulej sezóne najproduktívnejším hráčom Canadiens zostal len na tribúne ako zdravý náhradník.V drese domácich si pripísal asistenciu Auston Matthews, ktorý tak natiahol bodovú šnúru už na 12 zápasov. Maple Leafs prehrali v riadnom hracom čase prvýkrát od 20. januára. Montreal otočil skóre dvoma gólmi v záverečnej dvadsaťminútovke. O vyrovnanie sa postaral Tyler Toffoli a 3 minúty a 7 sekúnd pred koncom rozhodol Brendan Gallagher.povedal autor víťazného gólu pre nhl.com. Montreal sa po dobrom vstupe do sezóny v poslednom čase trápil, nedarilo sa mu najmä v ofenzíve. Tréner Claude Julien sa aj preto rozhodol k prekvapujúcemu kroku a nechal Tatara, ktorý bol v minulej sezóne so 61 bodmi najproduktívnejším hráčom klubu, len na tribúne. Canadiens zastavili sériu dvoch prehier.Tampa Bay zvíťazila na ľade Floridy 6:1, slovenský obranca Lightning Erik Černák odohral vyše 20 minút a zaknihoval jeden plusový bod. Lightning rozhodli v druhej tretine, ktorú vyhrali 4:0. Dvakrát skóroval Tyler Johnson, Andrej Vasilevskij zaznamenal 33 zásahov. Tampa nastúpila v druhom zápase bez kapitána Stevena Stamkosa, ktorý je na "covid" listine a opäť chýbal aj zranený Anthony Cirelli.povedal tréner "bleskov" Jon Cooper. Na 5:1 zvýšil v tretej tretine Alexander Volkov a tešil sa z prvého gólu v NHL vo svojom 17. zápase. O sedemzápasovú bodovú sériu prišiel Brayden Point.Dallas prehral doma s Carolinou 3:4 po nájazdoch, slovenský obranca domácich Andrej Sekera odohral takmer 17 minút, do kanadského bodovania sa nezapísal. Dallas síce vyrovnal v tretej tretine z 1:3 na 3:3, keď duel poslal do predĺženia 40 sekúnd pred koncom Joe Pavelski, ale s Carolinou napokon prehral aj štvrtý zápas v tejto sezóne. V nájazdoch o tom rozhodol Vincent Trocheck. Brankár Alex Nedeljkovic zaznamenal 26 zákrokov, pripísal si prvé víťazstvo v sezóne a tretie v ôsmom štarte kariéry.povedal jeden zo strelcov Caroliny v riadnom čase Jordan Martinook. Tréner Dallasu Rick Bowness bol po zápase nespokojný.povedal kormidelník minuloročného finalistu NHL.Boston v bránke bez Jaroslava Haláka prehral na ľade New Yorku Islanders 2:4 a nebodoval prvýkrát po desiatich zápasoch. Víťazný gól strelil v tretej tretine Mathew Barzal, dvakrát prekonal Tuukku Raska útočník Jean-Gabriel Pageau, ktorý v oslabení upravil na 4:2.povedal Pageau. Gól a asistenciu zaznamenal Jordan Eberle, Islanders natiahli bodovú sériu na šesť zápasov. Víťazstvo vychytal Semjon Varlamov, autor 28 úspešných zásahov. Lou Lamoriello sa stal tretím generálnym manažérom v NHL s 1300 víťazstvami. Pred ním túto métu dosiahli David Poile (1421 s Nashvilleom Predators a Washingtonom Capitals) a Glen Sather (1319, New York Rangers a Edmonton Oilers). Útočník "ostrovanov" Brock Nelson zaznamenal 300. bod v kariére.