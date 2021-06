NHL: Montreal zvíťazil v zápase na ľade Vegas, v sérii vedie 3:2

semifinále play off NHL



piaty zápas /na štyri víťazstvá/:



Vegas - Montreal 1:4



/stav série: 2:3/



New York 23. júna (TASR) - Hokejistov Montrealu Canadiens delí už iba jedno víťazstvo od postupu do finále play off NHL. V noci na stredu triumfovali v piatom semifinálovom súboji na ľade Vegas Golden Knights 4:1 a v sérii vedú 3:2 na zápasy. Šiesty duel je na programe v noci na piatok o 2.00 SELČ v montrealskom Bell Centre.Canadiens viedli v T-Mobile Arene v Las Vegas po góloch Jesperiho Kotkaniemiho, Erica Staala a Colea Caufielda po dvoch tretinách 3:0, za domácich dokázal už iba znížiť v 45. minúte Max Pacioretty. V závere spečatil víťazstvo Nick Suzuki, ktorý predtým asistoval pri dvoch zásahoch hostí. Tradičnou oporou Montrealu bol brankár Carey Price, ktorý sa blysol 26 úspešnými zákrokmi. Slovenský krídelník Tomáš Tatar opäť chýbal v zostave Canadiens."Habs" sú tak už len jeden krok od postupu do finále Stanleyho pohára, v ktorom naposledy hrali ešte v roku 1993.