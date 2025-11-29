< sekcia Šport
NHL: Montreal zvíťazil vo Vegas, Slafkovský pomohol gólom
Slafkovský sa v 15. minúte podieľal na úvodnom góle zápasu, keď prihrávkou z rohu klziska a pred bránkovisko našiel nekrytého Zacha Bolduca.
Autor TASR
New York 29. novembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský sa gólom a asistenciou podieľal na víťazstve Montrealu na ľade Vegas 4:1 v nočnom stretnutí NHL. V 15-tich zápasoch sa zo Slovákov predstavili aj útočník Dalibor Dvorský a obrancovia Martin Fehérváry a Šimon Nemec, ktorí sa tešili z víťazstiev svojich tímov, no nezapísali sa do kanadského bodovania.
Slafkovský sa v 15. minúte podieľal na úvodnom góle zápasu, keď prihrávkou z rohu klziska a pred bránkovisko našiel nekrytého Zacha Bolduca. Hostia mali duel pod kontrolou a brankár Samuel Montembeault prišiel o čisté konto až v 56. minúte, keď ho prekonal útočník Mark Stone, ktorý skóroval aj v druhom zápase po zranení zápästia. Montembeault svoj tím podržal 30 zákrokmi, po ktorých si pripísal 96,8-percentnú úspešnosť zákrokov. „Už počas rozcvičky som sa cítil veľmi dobre. Myslím, že to bola jedna z mojich najlepších rozcvičiek v sezóne. V zápase bolo dôležité sústrediť sa a robiť to, čo sme si hovorili celý týždeň: Nemyslieť na nič, len ísť naplno. To som sa dnes snažil robiť. Je skvelé vidieť, keď má naša snaha výsledok. Teraz sa na tom snažíme stavať a nájsť konzistentnosť,“ konštatoval Montembeault.
Slafkovský uzavrel skóre počas hry domácich bez brankára, keď sa v útočnom pásme dostal k puku a zo strednej vzdialenosti ho poslal do prázdnej bránky. Bol to pre neho prvý gól po desiatich zápasoch. Na ľade strávil 15:28 min., počas ktorých získal aj dva plusové body, raz vystrelil na bránku, prezentoval sa aj dvomi hitmi a dvakrát šiel na buly. Bol to pre neho druhý viacbodový zápas v sezóne. V nej doteraz odohral 23 zápasov, po ktorých má bilanciu 7 gólov a 5 asistencií. Canadiens dosiahli tretie víťazstvo po sebe, Golden Knights neuspeli štvrtýkrát v rade. „V našej hre bolo niekoľko vecí, ktoré sa nám páčili. Niekedy to jednoducho nejde, aj keď sa snažíte hrať jednoducho. Máme dobrú skupinu hráčov, no niekedy sa v kľúčových momentoch nerozhodujeme správne. Som si istý, že sa vrátime na správnu cestu,“ poznamenal útočník Vegas Jack Eichel.
Slovenský útočník Dalibor Dvorský štyrikrát vystrelil na bránku Ottawy, no napokon nebodoval v treťom zápase po sebe. Odohral vyše 13 minút, počas ktorých uštedril dva hity a pripísal si 38-percentnú úspešnosť na vhadzovaniach. Do zostavy Senators sa po zranení prsta vrátil kapitán Brady Tkachuk, ktorý absentoval od 13. októbra. Pripísal si jednu asistenciu a osem striel na bránku. Ottawa prehrala na ľade St. Louis päťkrát po sebe.
V súboji tímov z opačných pólov tabuľky Východnej konferencie zvíťazili hráči New Jersey na ľade Buffala presvedčivo 5:0, hoci na strely zaostali 23:42. „Nevyužili sme priveľa šancí. V tretej tretine sme zatlačili súpera, no stále sme nedokázali dať gól. Je dôležité, že sme sa nevzdávali,“ poznamenal tréner Buffala Lindy Ruff.
Slovenský obranca hostí Šimon Nemec hral v druhej obrannej dvojici s Lukeom Hughesom. Na ľade strávil 19:06 min., počas ktorých mu do štatistík pribudol jeden plusový bod, jedna strela na bránku a dve zblokované strely. Brankár Jake Allen si pripísal prvé čisté konto v sezóne. „Bol to pre mňa dobrý, priam skvelý zápas. Naozaj som sa chcel po tom zápase vo Philadelphii (prehra 3:6 z 22. novembra) spamätať. Chcem byť pre tím užitočný vždy, keď nastúpim v bránke. Myslím si, že všetci interne vieme, že naša hra na ihrisku súpera sa musí trochu zlepšiť,“ uviedol Allen. Devils zvíťazili v treťom zápase po sebe a udržali sa na čele Východnej konferencie o bod pred Tampou Bay a Carolinou. Sabres sú naďalej na poslednom mieste v konferencii. Hráči Tampy Bay potvrdili formu aj na ľade Detroitu, ktorý zdolali 6:3. Dosiahli tým šieste víťazstvo po sebe a potvrdili, že sú schopní víťaziť aj bez viacerých skúsených hráčov. V ich zostave chýbali obrancovia Erik Černák, Victor Hedman, Ryan McDonagh a aj útočník Brayden Point.
V súboji tímov s víťaznými sériami triumfovali hráči Minnesoty nad Coloradom 3:2 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Dosiahli tým svoje siedme víťazstvo po sebe. Rozhodol o ňom útočník Matthew Boldy. Brankár Minnesoty Jesper Wallstedt podržal svoj tím 39 zákrokmi. „Toto víťazstvo akoby hovorilo, že sme lepší tím než oni. Zdolali sme ich, takže cítime naozaj dobrý pocit. Ale teraz vážne - odkedy sme sa dostali na víťaznú vlnu, mám pocit, že hráme veľmi účinným štýlom. Vždy sme si dokázali nájsť správnu cestu a prepracovať sa k víťazstvu,“ konštatoval Wallstedt. „Stretli sa dva tímy, ktoré hrali energicky a prišli zvíťaziť. Bolo zábavné byť toho súčasťou,“ povedal tréner Minnesoty John Hynes podľa nhl.com. Najlepší tím súťaže Colorado prehral prvýkrát po desiatich víťazstvách. Aj po 24 zápase platí, že Avalanche nebodovali iba v jednom zápase sezóny. „Myslím si, že sme mali naozaj dobrú tretiu tretinu. Vytrvali sme v našej hre a nakoniec sme vyrovnali. Predĺženie nám nevyšlo a nájazdy boli asi také, ako keď si hodíte mincou. Je dôležité, že sme odviedli naozaj dobrý výkon na ľade súpera. Ďalší dôležitý bod,“ konštatoval tréner Colorada Jared Bednar.
Hráči Toronta viedli na ľade Washingtonu 2:0, no napokon odišli bez bodového zisku po tom, čo prehrali 2:4. Domáci boli v úvodných dvoch tretinách strelecky aktívnejší než súper, no o triumfe rozhodli až v tretej časti. Slovenský obranca Washingtonu Martin Fehérváry odohral 16:40 min., počas ktorých sa prezentoval jedným hitom, dvomi zblokovanými strelami a dvomi plusovými bodmi. Capitals zvíťazili v treťom zápase po sebe a v šiestom z uplynulých siedmich.
Útočník Caroliny Seth Jarvis strelil svoj druhý hetrik v kariére a prispel ním k triumfu nad Winnipegom 5:1. „Sústredil som sa viac na streľbu pukov a celkovo na svoje zakončenie. Stále verím, že každá strela by mala ísť do bránky. Dúfam, že to bude takto pokračovať,“ povedal Jarvis podľa nhl.com. Domáci prestrieľali Jets (35:13), ktorí prvýkrát v sezóne prehrali štyri zápasy po sebe. Winnipegu sa v polovici novembra zranila brankárska jednotka Connor Hellebuyck a odvtedy Jets prehrali v štyroch zápasoch z piatich.
Hokejisti New Yorku Rangers potvrdili, že na klziskách súperov sú najlepší tím Východnej konferencie. V bostonskej TD Garden triumfovali presvedčivo 6:2 a dosiahli tretie víťazstvo po sebe. Štyrmi bodmi za gól a tri asistencie sa na ich víťazstve podieľal útočník Artemij Panarin.
Hráči Anaheimu zvíťazili v californskom derby nad Los Angeles 5:4 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Tromi kanadskými bodmi sa na triumfe domácich podieľal švédsky útočník Leo Carlsson.
Hokejisti Floridy viedli nad Calgary 2:0, no Flames napokon potvrdili zlepšenú formu a na ľade obhajcu Stanleyho pohára triumfovlai 5:3. Bolo to pre nich štvrté víťazstvo z uplynulých piatich zápasov.
Skúsený obranca Kris Letang zariadil víťazným gólom v predĺžení triumf Pittsburghu na ľade Columbusu 4:3. Dvomi gólmi sa na víťazstve hostí podieľal kapitán Sidney Crosby. Penguins zvíťazili v dvoch zápasoch po sebe prvýkrát od 24. októbra. Columbus prehral štvrtýkrát po sebe.
Hráči New Yorku Islanders prehrávali s Philadelphiou v domácej UBS aréne 0:3, no napokon doviedli duel až do samostatných nájazdov. Na ich stíhacej jazde sa gólom a asistenciou podieľal obranca Matthew Schaefer, ktorý je s 18 kanadskými bodmi jeden z troch najproduktívnejších nováčikov súťaže. Po 25 zápasoch má na konte 8 gólov, čo je najlepší výkon obrancu pred 20 narodeninami v histórii NHL. O triumfe Flyers rozhodol v samostatných nájazdoch útočník Travis Konecny. Philadelphia zvíťazila vo štvrtom zápase z predošlých piatich.
Útočník Dallasu Jason Robertson strelil dvanásty gól z uplynulých deviatich zápasov a prispel ním k víťazstvu nad Utahom 4:3. Pre Stars to bol tretí triumf po sebe a upevnili si ním priebežné 2. miesto v Západnej konferencii. Mammoth prehrali u súpera šiesty zápas v rade.
Najslabší tím súťaže Nashville zvíťazil v druhom zápase po sebe, keď triumfoval na ľade Chicaga 3:2. Blackhawks prehrali piaty zápas po sebe, z toho štvrtý na domácom ľade.
Hráči Vancouveru mohli prvýkrát od 19. októbra zvíťaziť v dvoch zápasoch po sebe, no na ľade San Jose napokon prehrali 2:3. V stretnutí viedli 1:0 aj 2:1, no útočník Adam Gaudette ešte v druhej tretine rozhodol o triumfe Sharks.
Do hry zasiahlo 30 z 32 tímov súťaže. Nehrali iba hráči Seattlu a Edmontonu, ktorých čaká vzájomný duel v noci na nedeľu.
NHL - sumáre
Detroit Red Wings - Tampa Bay Lightning 3:6 (1:1, 2:3, 0:2)
Góly: 12. Compher (Rasmussen), 24. Rasmussen (Compher), 39. Larkin (Raymond, Edvinsson) - 18. Raddysh (Kučerov, Guentzel), 21. Goncalves (Bjorkstrand, Paul), 24. Gourde, 37. Gourde, 53. Guentzel (Raddysh, Kučerov), 58. Hagel (Raddysh). Brankári: Gibson - Vasilevskij, strely na bránku: 36:28.
Boston Bruins - New York Rangers 2:6 (0:2, 0:2, 2:2)
Góly: 45. Mittelstadt (E. Lindholm), 46. Geekie (Jokiharju, E. Lindholm) - 4. Panarin (Cuylle), 13. Soucy (Trocheck, Panarin), 35. Zibanejad (Panarin, Fox), 36. Zibanejad (Panarin, Fox), 57. Lafreniere (Morrow), 58. Gavrikov (Trocheck, Fox). Brankári: Korpisalo - Šesťorkin, strely na bránku: 21:36.
Minnesota Wild - Colorado Avalanche 3:2 pp a sn (0:1, 2:0, 0:1 - 0:0, 1:0)
Góly: 32. Kaprizov (Buium, Zuccarello), 39. Kaprizov (Hartman, Trenin) - 15. MacKinnon (Lehtonen), 52. Landeskog (MacKinnon, Makar). Brankári: Wallstedt - Wedgewood, strely na bránku: 38:41.
Anaheim Ducks - Los Angeles Kings 5:4 pp (0:1, 2:1, 2:2 - 0:0, 1:0)
Góly: 29. Kreider (Terry, Carlsson), 32. Zellweger (Killorn, Carlsson), 41. Minťuchov (Sennecke, McTavish), 59. Carlsson (LaCombe, McTavish) - 18. Laferriere (Moore, Dumoulin), 31. Fiala (Byfield, Clarke), 44. Turcotte (Clarke, Dumoulin), 47. Edmundson (Anderson, Moore). Brankári: Husso - Kuemper, strely na bránku: 31:27.
Buffalo Sabres - New Jersey Devils 0:5 (0:1, 0:1, 0:3)
Góly: 13. Hischier (Meier), 28. Gricjuk (Palát, Mercer), 42. Dillon (Brown, Cotter), 46. Cotter (Dillon), 57. Gricjuk (Palát). Brankári: Lyon - Allen, strely na bránku: 42:23.
Florida Panthers - Calgary Flames 3:5 (2:2, 0:2, 1:1)
Góly: 1. Rodrigues (Reinhart, Boqvist), 3. Bennett (Greer, Verhaeghe), 52. Marchand (Reinhart, Lundell) - 6. Kuznecov (Coleman), 11. Weegar (Backlund, Zary), 21. Frost (Andersson, Kadri), 39. Kadri (Andersson, Farabee), 59. Farabee (Kadri). Brankári: Tarasov - Cooley, strely na bránku: 40:34.
New York Islanders - Philadelphia Flyers 3:4 pp a sn (0:2, 3:1, 0:0 - 0:0, 0:1)
Góly: 26. Heineman (Drouin, Palmieri), 29. Schaefer (Duclair, Pulock), 40. Lee (Šabanov, Schaefer) - 9. Foerster, 9. Couturier, 22. Zegras (Andrae, Mičkov). Brankári: Rittich - Ersson, strely na bránku: 31:21.
San Jose Sharks - Vancouver Canucks 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)
Góly: 10. Smith (Wennberg, Celebrini), 55. Eklund (Celebrini, Klingberg), 56. Gaudette (Kurashev, Toffoli) - 5. Boeser (Garland, Willander), 24. E. Pettersson (Kane, Hronek). Brankári: Askarov - Tolopilo, strely na bránku: 24:34.
St. Louis Blues - Ottawa Senators 4:3 (0:0, 1:2, 3:1)
Góly: 28. Sundqvist (Joseph, Walker), 23. Kyrou (Neighbours, Thomas), 26. Bučnevič (Schenn, Broberg), 50. Kessel (Holloway, Suter) - 31. Pinto (Matinpalo, Amadio), 39. Zetterlund (Sanderson, Tkachuk), 48. Perron. Brankári: Binnington - Meriläinen, strely na bránku: 31:28.
Vegas Golden Knights - Montreal Canadiens 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Góly: 56. Stone (Marner, Hutton) - 15. Bolduc (SLAFKOVSKÝ, Caufield), 23. Caufield (Bolduc, Carrier), 44. Evans (Texier, Matheson), 59. SLAFKOVSKÝ (Suzuki). Brankári: Schmid - Montembeault, strely na bránku: 31:19.
Carolina Hurricanes - Winnipeg Jets 5:1 (1:0, 0:1, 4:0)
Góly: 17. Jarvis (Gostisbehere, Aho), 52. Martinook (Jankowski, Gostisbehere), 53. Jarvis (Miller, Svečnikov), 59. Jarvis (Svečnikov), 60. Nikišin (Robidas, Robinson) - 51. Scheifele (Vilardi). Brankári: Bussi - Comrie, strely na bránku: 35:13.
Washington Capitals - Toronto Maple Leafs 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)
Góly: 34. McMichael (Protas, Wilson), 54. Beauvillier (Ovečkin, Strome), 57. Chychrun (Leonard, McMichael), 60. Wilson - 4. Rielly (Ekman-Larsson, Roy), 23. Knies (Matthews, Stecher). Brankári: Thompson - Woll, strely na bránku: 34:22.
Columbus Blue Jackets - Pittsburg Penguins 3:4 pp (1:1, 2:0, 0:2 - 0:1)
Góly: 14. Monahan (Smith, Severson), 24. Gaunce (Wood, Werenski), 20. Werenski (Coyle) - 7. Crosby (Letang), 41. Rust (Karlsson), 49. Crosby (Novak, Wotherspoon), 61. Letang (Novak). Brankári: Greaves - Jarry, strely na bránku: 29:24.
Dallas Stars - Utah Mammoth 4:3 (1:2, 3:1, 0:0)
Góly: 18. Hintz (Rantanen, Heiskanen), 29. Benn (Petrovic), 30. Robertson (Capobianco, Hryckowian), 59. Johnston (Rantanen, Heiskanen) - 1. Cooley (Guenther, Yamamoto), 13. Rooney (Marino, Carcone), 37. McBain (Crouse, Marino). Brankári: Oettinger - Vaněček, strely na bránku: 28:30.
Chicago Blackhawks - Nashville Predators 3:4 (1:0, 1:3, 1:1)
Góly: 20. Donato (Rinzel, Burakovsky), 16. Greene (Moore, Burakovsky), 51. Teräväinen (Kaiser, Nazar) - 22. Wood (Hague), 28. Stamkos (Blankenburg, Svečkov), 37. Evangelista (Stamkos, O´Reilly), 48. O´Reilly (Evangelista, Perbix). Brankári: Söderblom - Saros, strely na bránku: 27:29.
Slováci v akcii
Juraj Slafkovský (Montreal) 15:28 1 1 2 +2 3 0
Martin Fehérváry (Washington) 16:40 0 0 0 +2 0 0
Šimon Nemec (New Jersey) 19:06 0 0 0 +1 1 0
Dalibor Dvorský (St. Louis) 13:09 0 0 0 0 4 0
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
Slafkovský sa v 15. minúte podieľal na úvodnom góle zápasu, keď prihrávkou z rohu klziska a pred bránkovisko našiel nekrytého Zacha Bolduca. Hostia mali duel pod kontrolou a brankár Samuel Montembeault prišiel o čisté konto až v 56. minúte, keď ho prekonal útočník Mark Stone, ktorý skóroval aj v druhom zápase po zranení zápästia. Montembeault svoj tím podržal 30 zákrokmi, po ktorých si pripísal 96,8-percentnú úspešnosť zákrokov. „Už počas rozcvičky som sa cítil veľmi dobre. Myslím, že to bola jedna z mojich najlepších rozcvičiek v sezóne. V zápase bolo dôležité sústrediť sa a robiť to, čo sme si hovorili celý týždeň: Nemyslieť na nič, len ísť naplno. To som sa dnes snažil robiť. Je skvelé vidieť, keď má naša snaha výsledok. Teraz sa na tom snažíme stavať a nájsť konzistentnosť,“ konštatoval Montembeault.
Slafkovský uzavrel skóre počas hry domácich bez brankára, keď sa v útočnom pásme dostal k puku a zo strednej vzdialenosti ho poslal do prázdnej bránky. Bol to pre neho prvý gól po desiatich zápasoch. Na ľade strávil 15:28 min., počas ktorých získal aj dva plusové body, raz vystrelil na bránku, prezentoval sa aj dvomi hitmi a dvakrát šiel na buly. Bol to pre neho druhý viacbodový zápas v sezóne. V nej doteraz odohral 23 zápasov, po ktorých má bilanciu 7 gólov a 5 asistencií. Canadiens dosiahli tretie víťazstvo po sebe, Golden Knights neuspeli štvrtýkrát v rade. „V našej hre bolo niekoľko vecí, ktoré sa nám páčili. Niekedy to jednoducho nejde, aj keď sa snažíte hrať jednoducho. Máme dobrú skupinu hráčov, no niekedy sa v kľúčových momentoch nerozhodujeme správne. Som si istý, že sa vrátime na správnu cestu,“ poznamenal útočník Vegas Jack Eichel.
Slovenský útočník Dalibor Dvorský štyrikrát vystrelil na bránku Ottawy, no napokon nebodoval v treťom zápase po sebe. Odohral vyše 13 minút, počas ktorých uštedril dva hity a pripísal si 38-percentnú úspešnosť na vhadzovaniach. Do zostavy Senators sa po zranení prsta vrátil kapitán Brady Tkachuk, ktorý absentoval od 13. októbra. Pripísal si jednu asistenciu a osem striel na bránku. Ottawa prehrala na ľade St. Louis päťkrát po sebe.
V súboji tímov z opačných pólov tabuľky Východnej konferencie zvíťazili hráči New Jersey na ľade Buffala presvedčivo 5:0, hoci na strely zaostali 23:42. „Nevyužili sme priveľa šancí. V tretej tretine sme zatlačili súpera, no stále sme nedokázali dať gól. Je dôležité, že sme sa nevzdávali,“ poznamenal tréner Buffala Lindy Ruff.
Slovenský obranca hostí Šimon Nemec hral v druhej obrannej dvojici s Lukeom Hughesom. Na ľade strávil 19:06 min., počas ktorých mu do štatistík pribudol jeden plusový bod, jedna strela na bránku a dve zblokované strely. Brankár Jake Allen si pripísal prvé čisté konto v sezóne. „Bol to pre mňa dobrý, priam skvelý zápas. Naozaj som sa chcel po tom zápase vo Philadelphii (prehra 3:6 z 22. novembra) spamätať. Chcem byť pre tím užitočný vždy, keď nastúpim v bránke. Myslím si, že všetci interne vieme, že naša hra na ihrisku súpera sa musí trochu zlepšiť,“ uviedol Allen. Devils zvíťazili v treťom zápase po sebe a udržali sa na čele Východnej konferencie o bod pred Tampou Bay a Carolinou. Sabres sú naďalej na poslednom mieste v konferencii. Hráči Tampy Bay potvrdili formu aj na ľade Detroitu, ktorý zdolali 6:3. Dosiahli tým šieste víťazstvo po sebe a potvrdili, že sú schopní víťaziť aj bez viacerých skúsených hráčov. V ich zostave chýbali obrancovia Erik Černák, Victor Hedman, Ryan McDonagh a aj útočník Brayden Point.
V súboji tímov s víťaznými sériami triumfovali hráči Minnesoty nad Coloradom 3:2 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Dosiahli tým svoje siedme víťazstvo po sebe. Rozhodol o ňom útočník Matthew Boldy. Brankár Minnesoty Jesper Wallstedt podržal svoj tím 39 zákrokmi. „Toto víťazstvo akoby hovorilo, že sme lepší tím než oni. Zdolali sme ich, takže cítime naozaj dobrý pocit. Ale teraz vážne - odkedy sme sa dostali na víťaznú vlnu, mám pocit, že hráme veľmi účinným štýlom. Vždy sme si dokázali nájsť správnu cestu a prepracovať sa k víťazstvu,“ konštatoval Wallstedt. „Stretli sa dva tímy, ktoré hrali energicky a prišli zvíťaziť. Bolo zábavné byť toho súčasťou,“ povedal tréner Minnesoty John Hynes podľa nhl.com. Najlepší tím súťaže Colorado prehral prvýkrát po desiatich víťazstvách. Aj po 24 zápase platí, že Avalanche nebodovali iba v jednom zápase sezóny. „Myslím si, že sme mali naozaj dobrú tretiu tretinu. Vytrvali sme v našej hre a nakoniec sme vyrovnali. Predĺženie nám nevyšlo a nájazdy boli asi také, ako keď si hodíte mincou. Je dôležité, že sme odviedli naozaj dobrý výkon na ľade súpera. Ďalší dôležitý bod,“ konštatoval tréner Colorada Jared Bednar.
Hráči Toronta viedli na ľade Washingtonu 2:0, no napokon odišli bez bodového zisku po tom, čo prehrali 2:4. Domáci boli v úvodných dvoch tretinách strelecky aktívnejší než súper, no o triumfe rozhodli až v tretej časti. Slovenský obranca Washingtonu Martin Fehérváry odohral 16:40 min., počas ktorých sa prezentoval jedným hitom, dvomi zblokovanými strelami a dvomi plusovými bodmi. Capitals zvíťazili v treťom zápase po sebe a v šiestom z uplynulých siedmich.
Útočník Caroliny Seth Jarvis strelil svoj druhý hetrik v kariére a prispel ním k triumfu nad Winnipegom 5:1. „Sústredil som sa viac na streľbu pukov a celkovo na svoje zakončenie. Stále verím, že každá strela by mala ísť do bránky. Dúfam, že to bude takto pokračovať,“ povedal Jarvis podľa nhl.com. Domáci prestrieľali Jets (35:13), ktorí prvýkrát v sezóne prehrali štyri zápasy po sebe. Winnipegu sa v polovici novembra zranila brankárska jednotka Connor Hellebuyck a odvtedy Jets prehrali v štyroch zápasoch z piatich.
Hokejisti New Yorku Rangers potvrdili, že na klziskách súperov sú najlepší tím Východnej konferencie. V bostonskej TD Garden triumfovali presvedčivo 6:2 a dosiahli tretie víťazstvo po sebe. Štyrmi bodmi za gól a tri asistencie sa na ich víťazstve podieľal útočník Artemij Panarin.
Hráči Anaheimu zvíťazili v californskom derby nad Los Angeles 5:4 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Tromi kanadskými bodmi sa na triumfe domácich podieľal švédsky útočník Leo Carlsson.
Hokejisti Floridy viedli nad Calgary 2:0, no Flames napokon potvrdili zlepšenú formu a na ľade obhajcu Stanleyho pohára triumfovlai 5:3. Bolo to pre nich štvrté víťazstvo z uplynulých piatich zápasov.
Skúsený obranca Kris Letang zariadil víťazným gólom v predĺžení triumf Pittsburghu na ľade Columbusu 4:3. Dvomi gólmi sa na víťazstve hostí podieľal kapitán Sidney Crosby. Penguins zvíťazili v dvoch zápasoch po sebe prvýkrát od 24. októbra. Columbus prehral štvrtýkrát po sebe.
Hráči New Yorku Islanders prehrávali s Philadelphiou v domácej UBS aréne 0:3, no napokon doviedli duel až do samostatných nájazdov. Na ich stíhacej jazde sa gólom a asistenciou podieľal obranca Matthew Schaefer, ktorý je s 18 kanadskými bodmi jeden z troch najproduktívnejších nováčikov súťaže. Po 25 zápasoch má na konte 8 gólov, čo je najlepší výkon obrancu pred 20 narodeninami v histórii NHL. O triumfe Flyers rozhodol v samostatných nájazdoch útočník Travis Konecny. Philadelphia zvíťazila vo štvrtom zápase z predošlých piatich.
Útočník Dallasu Jason Robertson strelil dvanásty gól z uplynulých deviatich zápasov a prispel ním k víťazstvu nad Utahom 4:3. Pre Stars to bol tretí triumf po sebe a upevnili si ním priebežné 2. miesto v Západnej konferencii. Mammoth prehrali u súpera šiesty zápas v rade.
Najslabší tím súťaže Nashville zvíťazil v druhom zápase po sebe, keď triumfoval na ľade Chicaga 3:2. Blackhawks prehrali piaty zápas po sebe, z toho štvrtý na domácom ľade.
Hráči Vancouveru mohli prvýkrát od 19. októbra zvíťaziť v dvoch zápasoch po sebe, no na ľade San Jose napokon prehrali 2:3. V stretnutí viedli 1:0 aj 2:1, no útočník Adam Gaudette ešte v druhej tretine rozhodol o triumfe Sharks.
Do hry zasiahlo 30 z 32 tímov súťaže. Nehrali iba hráči Seattlu a Edmontonu, ktorých čaká vzájomný duel v noci na nedeľu.
NHL - sumáre
Detroit Red Wings - Tampa Bay Lightning 3:6 (1:1, 2:3, 0:2)
Góly: 12. Compher (Rasmussen), 24. Rasmussen (Compher), 39. Larkin (Raymond, Edvinsson) - 18. Raddysh (Kučerov, Guentzel), 21. Goncalves (Bjorkstrand, Paul), 24. Gourde, 37. Gourde, 53. Guentzel (Raddysh, Kučerov), 58. Hagel (Raddysh). Brankári: Gibson - Vasilevskij, strely na bránku: 36:28.
Boston Bruins - New York Rangers 2:6 (0:2, 0:2, 2:2)
Góly: 45. Mittelstadt (E. Lindholm), 46. Geekie (Jokiharju, E. Lindholm) - 4. Panarin (Cuylle), 13. Soucy (Trocheck, Panarin), 35. Zibanejad (Panarin, Fox), 36. Zibanejad (Panarin, Fox), 57. Lafreniere (Morrow), 58. Gavrikov (Trocheck, Fox). Brankári: Korpisalo - Šesťorkin, strely na bránku: 21:36.
Minnesota Wild - Colorado Avalanche 3:2 pp a sn (0:1, 2:0, 0:1 - 0:0, 1:0)
Góly: 32. Kaprizov (Buium, Zuccarello), 39. Kaprizov (Hartman, Trenin) - 15. MacKinnon (Lehtonen), 52. Landeskog (MacKinnon, Makar). Brankári: Wallstedt - Wedgewood, strely na bránku: 38:41.
Anaheim Ducks - Los Angeles Kings 5:4 pp (0:1, 2:1, 2:2 - 0:0, 1:0)
Góly: 29. Kreider (Terry, Carlsson), 32. Zellweger (Killorn, Carlsson), 41. Minťuchov (Sennecke, McTavish), 59. Carlsson (LaCombe, McTavish) - 18. Laferriere (Moore, Dumoulin), 31. Fiala (Byfield, Clarke), 44. Turcotte (Clarke, Dumoulin), 47. Edmundson (Anderson, Moore). Brankári: Husso - Kuemper, strely na bránku: 31:27.
Buffalo Sabres - New Jersey Devils 0:5 (0:1, 0:1, 0:3)
Góly: 13. Hischier (Meier), 28. Gricjuk (Palát, Mercer), 42. Dillon (Brown, Cotter), 46. Cotter (Dillon), 57. Gricjuk (Palát). Brankári: Lyon - Allen, strely na bránku: 42:23.
Florida Panthers - Calgary Flames 3:5 (2:2, 0:2, 1:1)
Góly: 1. Rodrigues (Reinhart, Boqvist), 3. Bennett (Greer, Verhaeghe), 52. Marchand (Reinhart, Lundell) - 6. Kuznecov (Coleman), 11. Weegar (Backlund, Zary), 21. Frost (Andersson, Kadri), 39. Kadri (Andersson, Farabee), 59. Farabee (Kadri). Brankári: Tarasov - Cooley, strely na bránku: 40:34.
New York Islanders - Philadelphia Flyers 3:4 pp a sn (0:2, 3:1, 0:0 - 0:0, 0:1)
Góly: 26. Heineman (Drouin, Palmieri), 29. Schaefer (Duclair, Pulock), 40. Lee (Šabanov, Schaefer) - 9. Foerster, 9. Couturier, 22. Zegras (Andrae, Mičkov). Brankári: Rittich - Ersson, strely na bránku: 31:21.
San Jose Sharks - Vancouver Canucks 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)
Góly: 10. Smith (Wennberg, Celebrini), 55. Eklund (Celebrini, Klingberg), 56. Gaudette (Kurashev, Toffoli) - 5. Boeser (Garland, Willander), 24. E. Pettersson (Kane, Hronek). Brankári: Askarov - Tolopilo, strely na bránku: 24:34.
St. Louis Blues - Ottawa Senators 4:3 (0:0, 1:2, 3:1)
Góly: 28. Sundqvist (Joseph, Walker), 23. Kyrou (Neighbours, Thomas), 26. Bučnevič (Schenn, Broberg), 50. Kessel (Holloway, Suter) - 31. Pinto (Matinpalo, Amadio), 39. Zetterlund (Sanderson, Tkachuk), 48. Perron. Brankári: Binnington - Meriläinen, strely na bránku: 31:28.
Vegas Golden Knights - Montreal Canadiens 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Góly: 56. Stone (Marner, Hutton) - 15. Bolduc (SLAFKOVSKÝ, Caufield), 23. Caufield (Bolduc, Carrier), 44. Evans (Texier, Matheson), 59. SLAFKOVSKÝ (Suzuki). Brankári: Schmid - Montembeault, strely na bránku: 31:19.
Carolina Hurricanes - Winnipeg Jets 5:1 (1:0, 0:1, 4:0)
Góly: 17. Jarvis (Gostisbehere, Aho), 52. Martinook (Jankowski, Gostisbehere), 53. Jarvis (Miller, Svečnikov), 59. Jarvis (Svečnikov), 60. Nikišin (Robidas, Robinson) - 51. Scheifele (Vilardi). Brankári: Bussi - Comrie, strely na bránku: 35:13.
Washington Capitals - Toronto Maple Leafs 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)
Góly: 34. McMichael (Protas, Wilson), 54. Beauvillier (Ovečkin, Strome), 57. Chychrun (Leonard, McMichael), 60. Wilson - 4. Rielly (Ekman-Larsson, Roy), 23. Knies (Matthews, Stecher). Brankári: Thompson - Woll, strely na bránku: 34:22.
Columbus Blue Jackets - Pittsburg Penguins 3:4 pp (1:1, 2:0, 0:2 - 0:1)
Góly: 14. Monahan (Smith, Severson), 24. Gaunce (Wood, Werenski), 20. Werenski (Coyle) - 7. Crosby (Letang), 41. Rust (Karlsson), 49. Crosby (Novak, Wotherspoon), 61. Letang (Novak). Brankári: Greaves - Jarry, strely na bránku: 29:24.
Dallas Stars - Utah Mammoth 4:3 (1:2, 3:1, 0:0)
Góly: 18. Hintz (Rantanen, Heiskanen), 29. Benn (Petrovic), 30. Robertson (Capobianco, Hryckowian), 59. Johnston (Rantanen, Heiskanen) - 1. Cooley (Guenther, Yamamoto), 13. Rooney (Marino, Carcone), 37. McBain (Crouse, Marino). Brankári: Oettinger - Vaněček, strely na bránku: 28:30.
Chicago Blackhawks - Nashville Predators 3:4 (1:0, 1:3, 1:1)
Góly: 20. Donato (Rinzel, Burakovsky), 16. Greene (Moore, Burakovsky), 51. Teräväinen (Kaiser, Nazar) - 22. Wood (Hague), 28. Stamkos (Blankenburg, Svečkov), 37. Evangelista (Stamkos, O´Reilly), 48. O´Reilly (Evangelista, Perbix). Brankári: Söderblom - Saros, strely na bránku: 27:29.
Slováci v akcii
Juraj Slafkovský (Montreal) 15:28 1 1 2 +2 3 0
Martin Fehérváry (Washington) 16:40 0 0 0 +2 0 0
Šimon Nemec (New Jersey) 19:06 0 0 0 +1 1 0
Dalibor Dvorský (St. Louis) 13:09 0 0 0 0 4 0
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/