Na arbitráž NHL sa prihlásilo 17 hráčov, medzi nimi Vrána, či Saros

New York 2. augusta (TASR) - Sedemnásť hokejistov zámorskej NHL sa podľa Hráčskej asociácie NHLPA prihlásilo do arbitráže. Medzi nimi český útočník Detroitu Red Wings Jakub Vrána, fínsky útočník Nashvillu Predators Juuse Saros, či čerstvý víťaz Stanley Cupu, útočník Tampy Bay Lightning Ross Colton. Arbitrážne konanie, do ktorého sa mohli prihlásiť hokejisti so štatútom obmedzeného voľného hráča, sa uskutoční medzi 11. a 26. augustom.



Ďalšími významnejšími hráčmi, ktorí pôjdu na arbitráž, sú obrancovia Adam Pelech (New York Islanders), Neal Pionk (Winnipeg Jets) a Vince Dunn (Seattle Kraken), či útočník Winnipegu Andrew Copp. Na zozname sa neobjavilo ani jedno meno slovenského hokejistu. Každý hráč sa môže vyhnúť arbitráži kedykoľvek pred termínom pojednávania, ak sa dohodne napokon s klubom na podmienkach zmluvy.



Zoznam hráčov na arbitráži: Nikita Zadorov (Calgary Flames), Dennis Gilbert (Colorado Avalanche), Jakub Vrána, Adam Erne (obaja Detroit Red Wings), Michael McNiven (Montreal Canadiens), Juuse Saros, Dante Fabbro (obaja Nashville Predators), Adam Pelech (New York Islanders), Victor Mete (Ottawa Senators), Zach Aston-Reese (Pittsburgh Penguins), Adin Hill (San Jose Sharks), Vince Dunn (Seattle Kraken), Zach Sanford (St. Louis Blues), Ross Colton (Tampa Bay Lightning), Jason Dickinson (Vancouver Canucks), Neal Pionk, Andrew Copp (obaja Winnipeg Jets).