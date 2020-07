Najužitočnejší hráč NHL vzíde z tira Draisaitl, Panarin, MacKinnon

New York 21. júla (TASR) – Víťaz Hartovej trofeje pre najužitočnejšieho hráča hokejovej NHL vzíde z tria Leon Draisaitl, Nathan MacKinnon a Artemij Panarin. Informoval o tom oficiálny web profiligy. Laureáta zvolia v hlasovaní členovia Asociácie hokejových novinárov a vyhlásia ho počas konferenčných finále či finálovej série play off.



Nemecký útočník Edmontonu Oilers Draisaitl bol pred ukončením základnej časti na čele produktivity, keď v 71 zápasoch nazbieral 110 bodov (43+67). Dvadsaťštyriročný krídelník viedol štatistiky aj v počte bodov na zápas (1,55), asistenciách a bodoch v presilových hrách (44), spomedzi útočníkov strávil na ľade najviac času, priemerne 22:37 minúty. Na konte mal desať víťazných gólov, spoločne s Davidom Pastrňákom z Bostonu najviac v lige. Edmonton bol v tabuľke Západnej konferencie na piatom mieste a v predkole play off sa stretne s Chicagom.



MacKinnon bol piaty najproduktívnejší hráč s 93 bodmi za 35 gólov a 58 asistencií v 69 dueloch. V 53 zápasoch dosiahol aspoň bod, v 29 minimálne dva. Colorado bolo na Západe na druhej priečke a postúpilo priamo do play off. Pre 24-ročného útočníka je to druhá účasť vo finále o Hartovu trofej, v sezóne 2017/2018 skončil druhý za Taylorom Hallom z New Jersey. Ak uspeje, stane sa tretím hráčom organizácie Avalanche/Quebec Nordiques, ktorý získa ocenenie pre MVP sezóny. Pred ním sa to podarilo Petrovi Forsbergovi (2002/2003) a Joeovi Sakicovi (2000/2001).



Dvadsaťosemročný Panarin nazbieral v 69 zápasoch 95 bodov (32+63) a bol spoločne s Pastrňákom tretí v produktivite. V rovnovážnom stave dosiahol 71 bodov, najviac v celej súťaži. Líder bol aj v hodnotení +/-, keď bol v pluse 36. Jeho New York Rangers si zahrá v predkole s Carolinou.