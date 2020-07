Najužitočnejší hráč švajčiarskej ligy Suter podpísal zmluvu s Chicagom

Chicago 16. júla (TASR) - Švajčiarsky hokejový útočník Pius Suter podpísal ročný kontrakt so Chicagom Blackhawks. Klub zámorskej NHL to potvrdil na oficiálnej stránke.



Pre 24-ročného útočníka pôjde o druhú zámorskú skúsenosť. Suter pôsobil v rokoch 2013-2015 v juniorskej OHL, inak sa jeho kariéra odvíjala vo švajčiarskej súťaži. V uplynulých piatich sezónach obliekal dres ZSC Zürich Lions, s ktorým v roku 2018 triumfoval v najvyššej švajčiarskej súťaži (NLA). V ročníku 2019/2020 odohral 50 zápasov, v ktorých si pripísal 30 gólov, 23 asistencií a 23 plusových bodov. Stal sa najproduktívnejším hráčom súťaže a aj jej najlepším strelcom, ovládol aj bodovanie +/- a v hlasovaní médií ho zvolili za najužitočnejšieho hráča i najlepšieho útočníka NLA.



Suter nasledoval kroky českého útočníka Dominika Kubalíka, ktorý v roku 2019 zamieril tiež do Chicaga po tom, čo triumfoval v produktivite NLA a vyhlásili ho za najužitočnejšieho hráča.