NHL: Nakazení hokejisti Colorada sa uzdravili

Denver 17. apríla (TASR) - Všetci traja hokejisti Colorada Avalanche nakazení novým koronavírusom sa už uzdravili a ochorenie zvládli bez komplikácií. Zámorským novinárom to povedal tréner "lavíny" Jared Bednar, klub NHL mená hráčov nezverejnil.



Infikovaní hokejisti neboli v kontakte s okolím a ochorenie prečkali v domácej karanténe. "Chalanom sa darí dobre. Sú opäť so svojimi rodinami a pokračujú v dodržiavaní pokynov. Mali šťastie, že to pre nich nebolo nič vážne. Prešli si tým bez výraznejších komplikácií," povedal Bednar podľa nhl.com. Okrem hráčov Colorada mala pozitívny test aj pätica hokejistov Ottawy Senators.



NHL sa pre pandémiu koronavírusu nehrá od 12. marca, súťaž prerušili približne tri týždne pred skončením základnej časti. V USA evidovali k piatkovému ránu SELČ vyše 671.000 osôb s ochorením COVID-19, počet mŕtvych dosiahol 33.284.