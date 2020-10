NHL: Namestnikov podpísal 2-ročný kontrakt s Detroitom

Detroit 11. októbra (TASR) – Ruský hokejista Vladislav Namestnikov podpísal ako voľný hráč zmluvu s Detroitom Red Wings. So svojím novým klubom v NHL sa dohodol na dvojročnom kontrakte v hodnote 4 milióny amerických dolárov.



Dvadsaťsedemročný center si v predchádzajúcej sezóne obliekal dresy Ottawy aj Colorada. V dvanástich zápasoch play off si za Avalanche pripísal deväť bodov (4+5).



Namestnikov sa v novom pôsobisku stretne s generálnym manažérom Stevom Yzermanom, ktorý si ho v roku 2011 vybral v drafte do Tampy Bay Lightning. Informáciu priniesla agentúra AP.