NHL: Namestnikov sa sťahuje z Ottawy do Colorada

Ottawa 24. februára (TASR) - Klub Ottawa Senators ako prvý roztočil kolotoč výmen pred pondelkovou uzávierkou transakcií v zámorskej NHL (21.00 SEČ). Najprv poslal do Colorada ruského hokejistu Vladislava Namestnikova, za ktorého získal voľbu v 4. kole budúcoročného draftu. Následne sa Senators rozlúčili aj s ďalším útočníkom Jeanom-Gabrielom Pageauom, ktorý zamieril do New Yorku Islanders. Vedenie "ostrovanov" za neho obetovalo tri draftové výbery - v 1. a 2. kole draftu v roku 2020 a v 3. kole v roku 2022.



Dvadsaťsedemročný Namestnikov začal sezónu v New Yorku Rangers, už po dvoch zápasoch ho ale "jazdci" vymenili do Ottawy. Za Senators odohral 54 stretnutí, v ktorých strelil 13 gólov a pridal 12 asistencií. V minulosti obliekal v profilige aj dres Tampy Bay. Namestnikovovi vyprší súčasná dvojročná zmluva s priemerným ročným zárobkom štyri milióny dolárov tento rok v lete, ak dovtedy nepodpíše nový kontrakt, stane sa neobmedzeným voľným hráčom.



Pageau viedol so 40 bodmi (24+16) v 60 dueloch produktivitu "senátorov" v tomto ročníku. Dvadsaťsedemročný center bol Ottawe verný celú svoju doterajšiu profiligovú kariéru, ktorú začal v sezóne 2012/2013. Rovnako ako Namestnikovovi aj jemu sa skončí kontrakt, ktorý mu garantuje 3,1 milióna USD za sezónu, na konci júna. Prvokolový výber, ktorý získala Ottawa v rámci trejdu, sa presunie z roku 2020 do 2021, ak ho Senators nepoužijú v tohtoročnom drafte na jedného z prvých troch draftovaných hráčov. Informoval o tom portál tsn.ca.



Carolina získala z Floridy Trochecka, opačným smerom Haula a Wallmark

Vedenie klubu NHL Florida Panthers poslalo hokejového útočníka Vincenta Trochecka do Caroliny Hurricanes výmenou za iných dvoch centrov Erika Haulu a Lucasa Wallmarka. K "panterom" putujú v rámci trejdu aj dvaja hráči nastupujúci vo farmárskej AHL Eetu Luostarinen a Chase Priskie.



Dvadsaťšesťročný Trocheck strávil na Floride celú svoju sedemročnú profiligovú kariéru. V prebiehajúcom ročníku si v 55 zápasoch pripísal 10 gólov a 26 asistencií. Do Caroliny si berie aj svoju zmluvu, ktorá trvá aj ďalšie dve sezóny a zaručuje mu priemerný ročný plat 4,75 milióna dolárov.



Haula odohral v tejto sezóne za Hurricanes 41 duelov s bilanciou 12 gólov a 10 asistencií. Dvadsaťosemročný Fín hral v minulosti v NHL aj za Minnesotu a Vegas. O štyri roky mladší Švéd Wallmark má za sebou necelé štyri sezóny v drese "hurikánov", v aktuálnom ročníku nazbieral 23 bodov (11+12) v 60 vystúpeniach.