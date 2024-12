NHL: Nashville a Colorado si vymenili brankárov Wedgewooda a Annunena

New York 1. decembra (TASR) - Nashville a Colorado si v zámorskej hokejovej NHL vymenili brankárov. Predators poslali do Avalanche Scotta Wedgewooda, opačným smerom putuje Justus Annunen a výber v 6. kole draftu 2025.



Tridsaťdvaročný Wedgewood odchytal v tejto sezóne v drese "predátorov" 5 zápasov s bilanciou 1-2-1 s priemerom 3,69 inkasovaných gólov na zápase a s úspešnosťou zásahov 87,8 percenta. V lete podpísal s Nashvillom dvojročný kontrakt, po konci budúcej sezóny bude nechránený voľný hráč.



"Bola to vtipná situácia. Po zápase sme spali na hoteli v Minneapolise a zrazu som počul nejaké zvuky. Nevedel som odkiaľ to ide, pripadal som si ako zmätený turista. Pozrel som sa cez ‘kukátko’ a stál tam generálny manažér Barry Trotz. Pomyslel som si, že čo som vyviedol. Barry mi prišiel osobne oznámiť, že ma vymenili do Colorada. Je to džentlmen, mali sme dobrú debatu. Taký je hokejový život," povedal pre nhl.com Wedgewood, ktorý v profilige chytal aj za New Jersey Devils, Arizonu Coyotes a Dallas Stars.



Dvadsaťštyriročný Fín Annunen má bilanciu 6-4-0, 3,23 GAA a úspešnosť 87,2 percenta. V Colorade bol dvojkou Alexandra Georgijeva, po sezóne bude obmedzený voľný hráč. V NHL bol zatiaľ len v organizácii Avalanche.



Wedgewood aj Annunen už boli v noci na nedeľu náhradnými brankármi vo svojich nových tímoch.