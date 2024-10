NHL: Nashville dosiahol proti Bostonu prvé víťazstvo v sezóne

Center Brayden Point (21) z Tampy Bay Lighting sa raduje z gólu brankárovi Jakeovi Allenovi z New Jersey Devils, s č.17 Šimon Nemec z New Jersey Devils počas zápasu zámorskej NHL New Jersey Devils - Tampa Bay Lighting 22. októbra 2024 v Newarku. Foto: TASR/AP

Ľavé krídlo Brandon Hagel (38) z Tampy Bay sa raduje z gólu so spoluhráčmi, vľavo slovenský hokejista Erik Černák počas zápasu zámorskej NHL New Jersey Devils - Tampa Bay Lighting 22. októbra 2024 v Newarku. Foto: TASR/AP

Center Ryan O´Reilly z Nashville Predators strieľa gól brankárovi Jeremymu Swaymanovi z Bostonu Bruins počas zápasu zámorskej NHL Nashville Predators - Boston Bruins 22. októbra 2024 v Nashville. Foto: TASR/AP

Center Ryan O´Reilly (90) z Nashville Predators sa raduje z gólu so spoluhráčmi počas zápasu zámorskej NHL Nashville Predators - Boston Bruins 22. októbra 2024 v Nashville. Foto: TASR/AP



NHL - sumáre



Philadelphia Flyers - Washington Capitals 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)



Góly: 41. Sanheim (York, Mičkov) - 4. Dowd (FEHÉRVÁRY), 16. Mangiapane (McMichael), 42. Carlson (McMichael, Strome), 55. Chychrun (Duhaime, Vrána). Brankári: Ersson - Lindgren, strely na bránku: 18:29







Florida Panthers - Minnesota Wild 1:5 (0:2, 1:3, 0:0)



Góly: 32. Bennett (Verhaege, Tkachuk) - 12. Rossi (Kaprizov, Middleton), 13. Johansson (Boldy, Brodin), 23. Boldy (Zuccarello, Eriksson Ek), 34. Zuccarello (Kaprizov, Middleton), 37. Eriksson Ek (Middleton). Brankári: Bobrovskij (41. Knight) - Gustavsson, strely na bránku: 25:22







New Jersey Devils - Tampa Bay Lightning 5:8 (1:1, 1:5, 3:2)



Góly: 12. J. Hughes (Bratt, Palát), 21. Meier (J. Hughes), 33. Bastian (Lazar), 46. Meier (TATAR, NEMEC), 53. Noesen (J. Hughes, Hamilton) - 15. Point (Cirelli, Kučerov), 28. Hedman (Moser, Guentzel), 30. Hagel (Cirelli, Perbix), 34. Hagel (Geekie, Cirelli), 36. Hagel (Lilleberg, Cirelli), 38. Hedman (Hagel, Moser), 46. Guentzel (Kučerov), 50. Moser (Paul). Brankári: Allen - Johansson, strely na bránku: 35:37







Buffalo Sabres - Dallas Stars 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)



Góly: 33. Krebs (Malenstyn, Power), 34. McLeod (Zucker, Power), 45. Thompson (Power, Tuch), 60. Tuch (Thompson) - 56. Harley (Duchene, Dadonov), 58. Seguin (Bourque, Dadonov). Brankári: Luukkonne - Oettinger, strely na bránku: 25:30







Montreal Canadiens - New York Rangers 2:7 (1:4, 1:1, 0:2)



Góly: 13. Suzuki (Anderson, Savard), 26. Suzuki (Matheson, Dach) - 1. Zibanejad (Fox, Panarin), 3. Brodzinski (Edström, Schneider), 7. Smith, 12. Chytil (Smith, Kakko), 29. Schneider (Chytil, Kakko), 56. Chytil (Cuylle, Carrick), 57. Kakko (Cuylle, Mancini). Brankári: Montembeault (12. Primeau) - Šesťorkin, strely na bránku: 23:45







Columbus Blue Jackets - Toronto Maple Leafs 6:2 (3:0, 2:1, 1:1)



Góly: 6. Van Riemsdyk (Provorov, Labanc), 7. Danforth (Werenski), 13. Olivier (Danforth, Christiansen), 26. Monahan (Marčenko, Werenski), 32. Olivier (Aston-Reese, Danforth), 52. Marčenko (Monahan, Sillinger) - 39. Knies, 54. Robertson (Tavares, Benoit). Brankári: Tarasov - Hildeby, strely na bránku: 38:28







New York Islanders - Detroit Red Wings 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)



Góly: 9. Kane (Tarasenko, Compher). Brankári: Sorokin - Lyon, strely na bránku: 29:11







St. Louis Blues - Winnipeg Jets 2:3 (1:0, 0:3, 1:0)



Góly: 11. Saad (Thomas, Parayko), 46. Saad (Kyrou, Thomas) - 29. Niederreiter (Pionk, Perfetti), 34. Miller (Perfetti, Ehlers), 38. Connor (Samberg, Perfetti). Brankári: Binnington - Hellebuyck, strely na bránku: 29:24







Chicago Blackhawks - Vancouver Canucks 3:6 (2:4, 0:0, 1:2)



Góly: 10. Donato (Dickinson, Vlasic), 14. Hall (Murphy), 55. Bertuzzi (Foligno, Jones) - 1. Heinen (Blueger, Sherwood), 7. Miller (Hughes, Garland), 11. Heinen (Hronek, Sherwood), 16. Garland (Pettersson, Miller), 51. Boeser (Miller, Hughes), 51. Suter (Brännström, Aman). Brankári: Mrázek - Lankinen, strely na bránku: 34:40







Seattle Kraken - Colorado Avalanche 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)



Góly: 12. McCann, 60. Evans (Tolvanen, Burakovsky) - 19. Kiviranta (Malinski), 35. Kiviranta (Makar, Ivan), 40. MacKinnon (Makar, Mittlestadt). Brankári: Grubauer - Annunen, strely na bránku: 27:28







Nashville Predators - Boston Bruins 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)



Góly: 18. O´Reilly (Josi, Forsberg), 37. Novak (Evangelista, Skjei), 53. Nyqvist (O´Reilly, Josi), 54. Evangelista. Brankári: Saros - Swayman, strely na bránku: 42:33







Edmonton Oilers - Carolina Hurricanes 2:3 pp (1:0, 1:0, 0:2 - 0:1)



Góly: 4. McDavid (Nugent-Hopkins), 23. McDavid (Draisaitl, Bouchard) - 41. Gostisbehere (Nečas, Aho), 54. Nečas (Robinson, Kotkaniemi), 65. Aho (Nečas, Gostisbehere). Brankári: Skinner - Andersen, strely na bránku: 34:33







Utah - Ottawa Senators 0:4 (0:4, 0:0, 0:0)



Góly: 12. Batherson (Norris, Jensen), 14. Giroux (Jensen), 19. Greig, 20. Tkachuk (Chabot, Stützle). Brankári: Ingram (21. Vejmelka) - Forsberg







Calgary Flames - Pittsburgh Penguins 4:3 pp a sn (1:0, 0:1, 2:2 - 0:0, 1:0)



Góly: 12. Andersson (Kirkland, Lomberg), 48. Weegar (Miromanov), 60. Kadri (Coleman, Andersson) - 27. Rust (Crosby, Karlsson), 43. Rakell (Hayes, Grzelcyk), 54. Acciari (Glass, Letang). Brankári: Wolf - Nedeljkovic, strely na bránku: 25:38







Anaheim Ducks - San Jose Sharks 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)



Góly: 27. Terry (LaCombe, Gauthier), 46. Carlsson (Gauthier, McTavish), 59. Killorn - 45. Granlund (Eklund, Thompson). Brankári: Dostál - Blackwood, strely na bránku: 41:28







Vegas - Los Angeles 4:1 v 3. tretine

Slováci v akcii:



Martin Fehérváry (Washington) 18:32 0 1 1 3 0 0



Tomáš Tatar (New Jersey) 11:42 0 1 1 1 0 0



Šimon Nemec (New Jersey) 16:28 0 1 1 -2 2 0



Erik Černák (Tampa Bay) 19:43 0 0 0 -1 0 2



Martin Pospíšil (Calgary) 10:22 0 0 0 0 0 4



/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

New York 23. októbra (TASR) - Slovenskí hokejoví obrancovia Šimon Nemec a Martin Fehérváry si v nočných zápasoch NHL pripísali prvé body v sezóne. Nemec asistoval spoločne s krajanom Tomášom Tatarom na jeden z gólov New Jersey, ktoré podľahlo doma Tampe Bay 5:8. Fehérváryho prihrávka naštartovala hráčov Washingtonu k víťazstvu na ľade Philadelphie 4:1. V nočných zápasoch bolo prvýkrát v sezóne v akcii všetkých 32 tímov NHL, prvého triumfu v sezóne sa po piatich prehrách dočkali hráči Nashvillu, ktorí doma zdolali Boston 4:0.Fehérváry získal svoj prvý kanadský bod v sezóne po tom, čo v 4. minúte v snahe oslobodiť svoj tím v oslabení poslal puk popri mantineli. Prevzal ho rozbehnutý útočník Nic Dowd, ktorý unikol obrane "letcov" a blafákom prekonal brankára Samuela Erssona. Fehérváry odohral duel v tretej obrannej dvojici s Dylanom McIlrathom a na ľade strávil celkovo 18:32 min. Do štatistík si pripísal aj tri plusové body, čím sa v sezónnom súčte dostal na nulu v hodnotení +/- bodov. Capitals aj vďaka nemu dosiahli štvrté víťazstvo po sebe, Philadelphia naopak prehrala v piatich dueloch za sebou a s tromi bodmi je na poslednom 16. mieste vo Východnej konferencii.Úradujúci víťazi Stanleyho pohára z Floridy nestačili na domácom ľade na Minnesotu, ktorej podľahli 1:5. Pre Wild to bolo tretie víťazstvo za sebou. Tromi asistenciami sa na ňom podieľal obranca Jacob Middleton.Až 13 gólov videli diváci v New Jersey, ktorého hráči doma podľahli Tampe Bay 5:8. Slovenský obranca Šimon Nemec a útočník Tomáš Tatar asistovali pri góle Tima Meiera, ktorý využitou presilovkou v 46. minúte skorigoval na priebežných 4:6. V tej chvíli sedel na trestnej lavici slovenský obranca "bleskov" Erik Černák za podrazenie. Pre Tatara to bola tretia asistencia v sezóne a celkovo má po deviatich odohratých zápasoch bilanciu 1+3. Zápas odohral vo štvrtej formácii a počas 11:42 minúty si pripísal aj jeden plusový bod. Nemec hral v tretej obrannej dvojici s Danilom Misjulom, ktorý týmto zápasom debutoval v NHL. Slovenský bek odohral 16:28 min a do štatistík si pripísal aj dva mínusové body a dve strely na bránku. Tampa zvíťazila nad New Jersey vo štvrtom vzájomnom zápase po sebe a zároveň už päťkrát v sérii na ich ľade. Najvýraznejšie sa na tom podieľali 4-bodový útočník Brandon Hagel (3+1), ktorý strelil v druhej tretine čistý hetrik v priebehu šiestich minút a Anthony Cirelli, ten zas asistoval pri štyroch góloch (0+4). Černák hral v druhej obrannej dvojici hostí s Ryanom McDonaghom a na ľade strávil celkovo 19:43 min. Okrem menšieho trestu si pripísal aj jeden mínusový bod.Cenné víťazstvo si pripísali hráči Buffala, ktorí na domácom ľade zdolali jeden z najlepších tímov Západnej konferencie Dallas 4:2. Prvýkrát v sezóne zvíťazili v dvoch zápasoch po sebe. Tromi asistenciami sa na výsledku podieľal obranca domácich Owen Power. Stars prehrali druhý z uplynulých troch zápasov. Na ľade Sabres prehrali prvýkrát po viac než piatich rokoch.Útočník Montrealu Juraj Slafkovský prvýkrát v sezóne chýbal v zostave svojho tímu. Vyradilo ho zranenie v hornej časti tela, pre ktoré bude absentovať minimálne týždeň. Canadiens bez svojho tretieho najproduktívnejšieho hráča podľahli najlepšiemu tímu Východnej konferencie New Yorku Rangers vysoko 2:7. Hostia spravili dôležitý krok k víťazstvu už v prvej tretine, keď od 12. minúty viedli 4:0. Tromi kanadskými bodmi sa prezentovali český útočník Filip Chytil (2+1) aj Fín Kaapo Kakko (1+2). Montreal prehral štvrtý zápas po sebe, rovnako dlho trvá víťazná séria "jazdcov."Hráči Toronta nenadviazali na utorňajšie víťazstvo nad Tampou Bay 5:2 a na ľade Columbusu prehrali vysoko 2:6. Útočník Justin Danforth sa na víťazstve domácich podieľal svojimi prvými tromi bodmi v sezóne (1+2).Iba jeden gól videli diváci v UBS Aréne, v ktorej domáci New York Islanders podľahli Detroitu 0:1. Hostia sa prezentovali iba 11 strelami, no napokon im to stačilo na víťazstvo 1:0, keďže ich brankár Alex Lyon zneškodnil všetkých 29 streleckých pokusov "ostrovanov." Jediný gól duelu strelil v 9. minúte Patrick Kane.Hráči Winnipegu sú naďalej bez prehry a na ľade St. Louis predĺžili víťaznú sériu na šesť zápasov. Na triumfe 3:2 sa tromi asistenciami podieľal útočník Cole Perfetti, jeho spoluhráč Kyle Connor skóroval vo štvrtom zápase po sebe. Blues prehrali prvýkrát po dvoch víťazstvách.Tretie víťazstvo po sebe dosiahol Vancouver, ktorí triumfoval na ľade Chicaga 6:3. Troma bodmi sa na tom podieľal útočník J. T. Miller (1+2). Canucks zvíťazili nad týmto súperom v ôsmich vzájomných zápasoch po sebe. Zatiaľ naposledy podľahli Blackhawks v novembri 2021 doma 0:1. V Chicagu triumfovali šesťkrát po sebe.Hokejisti Colorada dosiahli tretie víťazstvo po sebe, keď na ľade Seattlu zvíťazili 3:2. Domácim zastavili víťaznú sériu na čísle tri. Hráči Nashvillu sa v šiestom zápase sezóny dočkali prvého víťazstva. Na domácom ľade zdolali Boston 4:0, pričom hostia prehrali v druhom zápase po sebe. Brankár Juuse Saros mal 33 zákrokov a dosiahol prvé čisté konto v sezóne. "Predátori" predtým podľahli tomuto súperovi v štyroch domácich zápasoch po sebe, z toho v uplynulých troch neskórovali.Finalisti uplynulej play off z Edmontonu prehrali na domácom ľade s Carolinou 2:3 pp. Vďaka dvom gólom kapitána Connora McDavida viedli po dvoch tretinách 2:0, no hostia v tretej časti vyrovnali. Víťazný gól strelil sedem sekúnd pred koncom predĺženia Sebastian Aho. Gólom a dvoma asistenciami sa na víťazstve "hurikánov" podieľal český útočník Martin Nečas.Slovenský obranca Patrik Koch sa v zápase proti Ottawe nedočkal debutu v drese Utahu. "Senátori" zvíťazili vo svojom historicky prvom zápase v Delta centre 4:0, keď všetky góly strelili už v prvej tretine. Po nej vystriedal domáceho brankára Connora Ingrama Čech Karel Vejmelka, ktorý už neinkasoval. Domácim nestačilo na gól ani 31 striel. Brankár hostí Anton Forsberg si so všetkými poradil a dosiahol prvé čisté konto v sezóne. Utah prehral tri z uplynulých štyroch zápasov, Ottawa triumfovala druhýkrát po sebe.Hráči Calgary v zostave so slovenským útočníkom Martinom Pospíšilom zvíťazili nad Pittburghom 4:3 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Hostia v zápase trikrát tesne viedli, no útočník "plameňov" Nazem Kadri gólom v 60. minúte poslal zápas do predĺženia. O víťazovi sa rozhodlo v samostatných nájazdoch. Pospíšil nefiguroval medzi šiestimi hráčmi Flames, ktorí sa predstavili v nájazdoch. Zápas odohral v tretej formácii s krídelníkmi Jonathanom Huberdeauovom a Anthonym Manthom. V prvej aj druhej tretine dostal menšie tresty, pričom "tučniaci" druhú presilovku využili gólom na 1:1. Tréner Calgary Ryan Huska následne posadil Pospíšila a do hry ho poslal až v tretej tretine. Slovenský útočník napokon odohral v zápase 10:22 min a okrem štyroch trestných minút si do štatistík pripísal aj dve strely a dva bodyčeky. Jeho krajan Samuel Honzek druhýkrát po sebe chýbal v zostave Flames pre zranenie v hornej časti tela. Calgary zvíťazilo v piatom zo šiestich zápasoch prebiehajúcej sezóny a s 11 bodmi je na druhom mieste v Západnej konferencii za Winnipegom. Siedmu prehru po sebe zaznamenali hráči San Jose, ktorí podľahli domácemu Anaheimu 1:3. S dvomi bodmi sú na poslednom mieste celej NHL. Ducks triumfovali prvýkrát po dvoch prehrách.