NHL: Nashville na úvod sezóny zdolal v Prahe San Jose 4:1

NHL Global Series /Praha/



Nashville Predators - San Jose Sharks 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)



Góly: 2. Sherwood (Ekholm, McDonagh), 22. Tolvanen (Smith, Glass), 36. Niederreiter (Fabbro, Sherwood), 60. Duchene (Granlund) - 9. Hertl (Meier). Brankári: Saros - Reimer, strely na bránku: 32:31, 16.648 divákov.

Praha 7. októbra (TASR) - Hokejisti Nashvillu Predators zvíťazili v piatok v úvodnom zápase 103. ročníka NHL nad San Jose Sharks 4:1. Oba tímy sa v rámci Global Series v Prahe stretnú aj v sobotu, opäť o 20.00 h. Po európskom dvojzápase sa základná časť 2022/2023 riadne rozbehne v Severnej Amerike v noci na stredu 12. októbra SELČ dvomi zápasmi.Predators a Sharks sa postarali o prvé dve stretnutia NHL v Európe od roku 2019, po dvojsezónnej prestávke z dôvodu pandémie koronavírusu. NHL Global Series bude pokračovať 4. a 5. novembra, keď obhajca Stanleyho pohára Colorado Avalanche dvakrát nastúpi proti Columbusu Blue Jackets vo fínskom Tampere.Čestné buly vhodil bývalý český futbalový brankár Petr Čech. Skóre zápasu otvoril po 61 sekundách Kiefer Sherwood, bol to štvrtý najrýchlejší gól v rámci zápasov NHL mimo Severnej Ameriky. Najrýchlejší gól strelil útočník Detroitu Tomas Holmström v októbri 2009 v zápase proti St. Louis v Štokholme. Na radosť pražského publika vyrovnal v 9. minúte český útočník Tomáš Hertl, ktorý hral pred odchodom do zámoria za Slaviu Praha. Duel spestrila aj pästná výmena medzi Markom Borowieckim a Jonahom Gadjovichom. "Predátorov" nasmerovali k víťazstvu góly Eliho Tolvanena a Nina Niederreitera v 2. tretine. Hráči Nashvillu kontrolovali zápas a skóre uzavrel v závere Matt Duchene gólom do prázdnej bránky.