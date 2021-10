Vancouver prehral doma s Edmontonom, Chára nebodoval

Na snímke z vrchu Matthew Tkachuk z Calgary Flames oslavuje svoj gól proti Philadelphii Flyers s Eliasom Lindholmom počas hokejového zápasu NHL v sobotu 30. októbra 2021 v Calgary. Foto: TASR/AP

Obranca Minnesoty Wild Jon Merrill (vľavo) prenasleduje puk počas hokejového zápasu NHL v sobotu 30. októbra 2021 v Denveri. Za ním nasleduje Darren Helm z Colorada Avalanche. Foto: TASR/AP

výsledky:



Nashville - New York Islanders 3:2 pp a sn,



Los Angeles - Montreal 5:2,



Pittsburgh - New Jersey 2:4,



Toronto - Detroit 5:4,



Boston - Florida 3:2 pp a sn,



San Jose - Winnipeg 2:1 pp,



Colorado - Minnesota 4:1,



St. Louis - Chicago 1:0,



Calgary - Philadelphia 4:0,



Vancouver - Edmonton 1:2

New York 31. októbra (TASR) - Hokejisti New Jersey zvíťazili v zápase NHL na ľade Pittsburghu 4:2 a pokazili tak tohtosezónny debut kapitánovi Penguins Sidneymu Crosbymu. Ten sa do hry vrátil po operácii zápästia, po ktorej vynechal prvých sedem zápasov v ročníku. V drese víťazov nastúpili slovenskí útočníci Tomáš Tatar a Marián Studenič, do štatistík kanadského bodovania sa nezapísali.O triumfe Devils rozhodol víťazným gólom z trestného strieľania Jesper Bratt. Práve trojnásobný víťaz Stanleyho pohára Crosby mal podiel na góle hostí, keď fauloval Bratta a Švéd z penalty dostal hostí do vedenia 3:2. Do prázdnej brány potom spečatil výsledok Andreas Johnsson. Studenič odohral vyše 12 minút a zapísal si jeden mínusový bod, Tatar strávil na ľade vyše 13 minút a zaznamenal dve trestné minúty.Vancouver prehral doma s Edmontonom 1:2, v bránke Canucks dostal pred Jaroslavom Halákom prednosť Thatcher Demko. Florida prehrala prvýkrát v sezóne, na ľade Bostonu podľahla 2:3 po nájazdoch a ukončila tak sériu ôsmich víťazných zápasov od začiatku sezóny. Dve víťazstvá ju delili od vyrovnania ligového rekordu, ktorý stanovilo Toronto v sezóne 1993/1994 a vyrovnalo Buffalo v sezóne 2006/2007.Hokejisti New Yorku Islanders prehrali na ľade Nashvillu 2:3 po samostatných nájazdoch. Slovenský obranca Zdeno Chára odohral za hostí vyše 18 minút s mínusovým bodom, štyrmi trestnými minútami a dvoma strelami na bránku.