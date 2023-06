Nashville vykúpil spod zmluvy Duchenea, Winnipeg sa zbavil Wheelera

New York 30. júna (TASR) - Niekoľko tímov zámorskej hokejovej NHL strávilo v predvečer začiatku trhu s voľnými hráčmi "čistením" priestoru pod platovým stropom. Nashville vykúpil spod zmluvy kanadského útočníka Matta Duchenea, ktorý mal ešte tri roky platný kontrakt s ročným zárobkom 8 miliónov dolárov.



Počas uplynulého víkendu pokračovali Predators v prestavbe mužstva, ktorú započal ešte v marci bývalý generálny manažér David Poile, keď pred uzávierkou prestupov vymenil niekoľko hráčov. Nasleduje aj ho jeho nástupca Barry Trotz, ktorý vymenil do Colorada útočníka a dlhoročného člena organizácie Ryana Johansena.



Winnipeg umiestnil na waiver listinu útočníka Blakea Wheelera. To isté urobil Boston s obrancom Mikeom Reillym či Detroit s Kailerom Yamamotom deň po tom, ako ho získali z Edmontonu.



Chicago podpísalo ročnú zmluvu s Coreym Perrym v hodnote 4 milióny dolárov. Blackhawks získali práva na tridsaťosemročného Kanaďana z Tampy počas štvrtkového draftu profiligy. Skúsený útočník má byť súčasťou nového projektu, ktorého cieľom je postaviť tím na draftovej jednotke Connorovi Bedardovi.