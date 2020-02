Nashville vymenil Salomäkiho do Toronta za obrancu Harpura

Nashville 23. februára (TASR) - Klub NHL Nashville Predators vymenil fínskeho hokejového útočníka Miikku Salomäkiho do Toronta Maple Leafs za obrancu Bena Harpura. Dvadsaťšesťročný Salomäki odohral za Nashville dokopy 167 zápasov s bilanciou 12 gólov a 15 asistencií, v tejto sezóne však v zostave "predátorov" veľa šancí nedostal, keď nastúpil iba v piatich stretnutiach.



Dvadsaťpäťročný Harpur odohral štyri sezóny v drese Ottawy, ktorá ho vlani v lete vymenila do Toronta. Maple Leafs ho po predsezónnom kempe poslali na farmu do AHL, kde absolvoval 34 zápasov so ziskom 11 bodov (1+10). Informovala o tom agentúra AP.