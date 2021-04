Návrat Vancouveru do NHL sa posúva, liga odložila duel s Edmontonom

Vancouver 16. apríla (TASR) - Vedenie zámorskej hokejovej NHL opäť odložilo zápas Vancouveru proti Edmontonu. Duel pôvodne presunuli na noc z piatka na sobotu, no situácia v tíme Canucks po množstve pozitívnych prípadov na koronavírus ešte nie je natoľko dobrá, aby ho mohli odohrať.



Vo Vancouveri malo v uplynulom období pozitívne výsledky až 22 hráčov a štyria zamestnanci klubu. Ten tak musel dlhšie pauzovať, zápas nehral od 24. marca a v noci na sobotu sa mal opäť zapojiť do súťažného kolotoča. O deň neskôr majú Canucks nastúpiť proti Torontu Maple Leafs, zatiaľ nie je známe, či sa stretnutie odohrá v plánovanom termíne.



Hráči klubu tento týždeň vyjadrili nespokojnosť s Hráčskou asociáciou NHLPA, ktorá ich príliš rýchlo hnala k návratu. Hokejisti mali obavy z toho, že po trojtýždňovej pauze bez poriadneho tréningu by mali odohrať 19 zápasov za 31 dní. "Nebude to príliš bezpečné. Ani chalani, ktorí nemali vírus, nie sú pripravení," uviedol útočník J.T. Miller. Informovala agentúra AFP.