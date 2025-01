NHL: Nedejlkovic je prvý brankár v histórii s bilanciou 1+1 v zápase

Zoznam brankárov, ktorí skórovali v zápase NHL:



tri góly: Martin Brodeur



dva góly: Ron Hextall



jeden gól: Billy Smith, Chris Osgood, Damian Rhodes, Jose Theodore, Jevgenij Nabokov, Mika Noronen, Chris Mason, Cam Ward, Mike Smith, Pekka Rinne, Linus Ullmark, Tristan Jarry, Filip Gustavsson, Alex Nedeljkovic

NHL - sumáre:



Buffalo Sabres - Pittsburgh Penguins 2:5 (1:0, 0:3, 1:2)



Góly: 16. Power (Benson, Byram), 55. Benson (Thompson, Tuch) - 22. Rakell (Rust, Grzelczyk), 23. Beauvillier (Glass), 32. Glass (Tomasino, Nedeljkovic), 42. Rust (Grzelczyk, Bunting), 58. Nedeljkovic. Brankári: Luukkonen - Nedeljkovic, strely na bránku: 42:19







Carolina Hurricanes - Vegas Golden Knights 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)



Góly: 32. Jarvis (Martinook, Slavin), 41. Blake (Svečnikov, Orlov), 47. Jarvis (Staal, Martinook) - 25. Hertl (Pietrangelo, Olofsson), 50. Theodore (Dorofejev, Eichel). Brankári: Kočetkov - Hill, strely na bránku: 28:31



New York 18. januára (TASR) - Brankár Alex Nedeljkovic z Pittsburghu zažiaril v zápase NHL na ľade Buffala, v ktorom skóroval do prázdnej bránky domácich. Predtým mal aj asistenciu pri treťom góle hostí a stal sa prvým brankárom v histórii NHL, ktorý mal v jednom zápase bilanciu gól a asistencia. K tomu navyše pridal aj 40 úspešných zákrokov. "Tučniaci" triumfovali 5:2 a dosiahli prvé víťazstvo po troch prehrách.Nedeljkovic využil v 58. minúte priestor po tom, čo Sabres nahodili puk do útočného pásma. Dostal sa k nemu za svojou bránkou a pohotovo ho poslal cez celé klzisko priamo do opustenej bránky Buffala. Zaradil sa k štyrom hráčom, ktorí mali v zápase bilanciu 1+1 a zároveň sa stal prvým brankárom v histórii, ktorý mal v jednom zápase takúto štatistiku. Zároveň je aj prvý americký brankár, ktorý skóroval v NHL. "" povedal podľa nhl.com prvý brankár, ktorý strelil gól v NHL i v nižších súťažiach AHL a ECHL. "Vždy ma bavilo hrať s pukom. Keď som vyrastal, sledoval som, ako to robia niektorí z najlepších brankárov. Najmä Marty Turco a Martin Brodeur boli dvaja, ktorých som veľmi sledoval a naozaj som sa od nich veľa naučil pokiaľ ide o zaobchádzanie s pukom. Je to súčasť mojej hry, odkedy si pamätám,"poznamenal tréner Pittsburghu Mike Sullivan po tom, čo jeho tím využil 3 zo 6 presiloviek. Tréner Buffala Lindy Ruff s ním súhlasil:" poznamenal Ruff pre nhl.com.Nedeljkovic je v prebiehajúcej sezóne 2024/2025 už druhý brankár, ktorý v NHL skóroval. Prvý bol v polovici októbra Filip Gustavsson z Minnesoty, ktorému sa to podarilo na ľade St. Louis (4:1). V histórii súťaže si gól pripísalo 16 brankárov. Dva kanadské body (za asistencie) v zápase dosiahli v histórii Penguins aj brankári Tom Barrasso, Wendell Young a Michel Dion. Za Pittsburgh skóroval v minulosti aj Tristan Jarry (november 2023). V profilige má už iba Nashville dvoch brankárov so streleným gólom - Pekka Rinne v januári 2020 a Chris Mason v apríli 2006.Sabres nenadviazali na víťazstvo s Carolinou a doma prehrali druhý zápas z uplynulých troch, hoci na strely vyhrali 42:19. Naďalej sú na poslednom mieste Východnej konferencie o dva body za NY Islanders. Na druhú voľnú kartu strácajú desať bodov. O niečo lepšie je na tom Pittsburgh, ktorý vonku zvíťazil po piatich prehrách a na voľnú kartu má trojbodové manko.Spomedzi brankárov mal dva kanadské body v zápase počas prebiehajúcej sezóny aj Pjotr Kočetkov z Caroliny (0+2 v decembri proti Rangers). V stretnutí proti Vegas teraz pomohol k triumfu svojho tímu 3:2. Tím podržal 29 zákrokmi. Carolina zvíťazila po dvoch prehrách. Dvoma gólmi sa na jej víťazstve podieľal útočník Seth Jarvis. Aj v tomto zápase bol v pozícii kľúčového strojcu víťazstva brankár." poznamenal tréner Caroliny Rod Brind´Amour.Vegas prehrali štyri zápasy z uplynulých piatich.konštatoval tréner Vegas Bruce Cassidy.V noci na sobotu nebol v akcii žiadny slovenský hokejista.