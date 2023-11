Nedeljkovic vynuloval obhajcu, Philadelphia natiahla víťaznú sériu

NHL - výsledky:



Minnesota - Toronto 3:4 pp, Philadelphia - Columbus 5:2, Pittsburgh - Vegas 3:0, Chicago - Buffalo 2:3, Anaheim - St. Louis 1:3



New York 20. novembra (TASR) - Hokejisti Vegas podľahli v noci na pondelok v zámorskej NHL domácemu Pittsburghu 0:3. Obhajca Stanleyho pohára prehral už piaty z uplynulých siedmich zápasov, napriek poklesu formy však zostáva na čele Západnej konferencie. Philadelphia zdolala Columbus 5:2 a natiahla sériu víťazstiev na päť stretnutí.Oporou Penguins bol brankár Alex Nedeljkovic, ktorý sa vrátil do zostavy po zranení v dolnej časti tela a v zápase s Vegas zneškodnil všetkých 38 striel súpera. Dosiahol prvé čisté konto od apríla 2022. Kapitán Pittsburghu Sidney Crosby vyšiel iba druhýkrát v sezóne bodovo naprázdno, skončila sa tak jeho 11-zápasová bodová šnúra.Buffalo sa po troch prehrách dočkalo plného bodového zisku, keď zvíťazilo v Chicagu 3:2. Rasmus Dahlin sa na triumfe podieľal gólom a dvomi asistenciami. Blackhawks prehrali štvrtý zápas v rade.Toronto triumfovalo aj vo svojom druhom stretnutí NHL Global Series v Štokholme, keď zvíťazilo nad Minnesotou 4:3 po predĺžení. Hráči Wild išli do vedenia už v 3. minúte zásluhou Jona Merrilla, o desať minút neskôr však Toronto využilo presilovku. Misky váh sa do konca úvodnej tretiny preklopili v prospechkeď sa presadil Matthew Knies. V záverečnej tretine išli Maple Leafs do dvojgólového vedenia po strele Morgana Riellyho, Minnesota však dokázala v priebehu troch minút vyrovnať a zápas poslala do predĺženia. O triumfe Toronta napokon rozhodol William Nylander.