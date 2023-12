NHL: Nemec a Tatar slávili víťazstvá, Fehérváry sa zranil

NHL - výsledky:



Columbus - Toronto 6:5 pp, Detroit - Nashville 5:4 pp, Florida - New York Rangers 4:3, Ottawa - New Jersey 2:6, New York Islanders - Washington 5:1, Dallas - Chicago 5:4 pp, St. Louis - Colorado 1:2, Anaheim - Arizona 0:2, Seattle - Philadelphia 2:1 pp

New York 30. decembra (TASR) - Hokejisti New Jersey so slovenským obrancom Šimonom Nemcom zvíťazili v noci na sobotu na ľade Ottawy 6:2 a slávili v NHL tretí triumf za sebou. Uspel aj Seattle s Tomášom Tatarom, Kraken zdolal Philadelphiu 2:1 po predĺžení a natiahol víťaznú sériu na štyri stretnutia. Martin Fehérváry nedohral zápas na ľade New Yorku Islanders, pre zranenie odstúpil z hry už v 7. minúte. Washingtonu bude chýbať bližšie neurčený čas.Devils potvrdili zlepšenú formu víťazstvom na ľade Ottawy, pod ktoré sa gólom a tromi asistenciami podpísal švédsky krídelník Jesper Bratt. Brankár Nico Daws vo svojej tohtosezónnej premiére vykryl 25 z 26 striel. Nemec nastúpil opäť v prvej obrannej dvojici Devils s Jonasom Siegenthalerom, počas 18:04 min vyslal dve strely na súperovu bránku a pripísal si plusový bod.Seattle s Tomášom Tatarom vyhral nad Philadelphiou 2:1 po predĺžení, víťazný gól strelil v tretej minúte extračasu obranca Justin Schultz. Tatar si počas 16:36 min na ľade pripísal jeden strelecký pokus, odsedel si dve trestné minúty za nedovolené bránenie.Fehérváry nedohral súboj Washingtonu v aréne New Yorku Islanders pre zranenie v hornej časti tela. Už v 7. minúte po podrazení zo strany Andersa Leeho spadol a prudko narazil do zadného mantinelu. Po náraze sa iba ťažko zdvíhal z ľadu, následne zamieril do šatne a do hry sa už nevrátil. Stihol odohrať len 2:18 min. Spolu so slovenským obrancom sa v rovnakom čase zranil Capitals aj brankár Charlie Lindgren po tom, ako ho trafil puk do oblasti krku. Medzi žŕdkami ho nahradil Darcy Kuemper. "Obaja nám budú chýbať v najbližšej budúcnosti," uviedol pre nhl.com tréner hostí Spencer Carbery na adresu zranených Fehérváryho a Kuempera. "Stratiť dvoch hráčov tak skoro v zápase nám spôsobilo veľké problémy. Zranenie brankára je unikátne, no tak trochu cítite, že sa z toho viete dostať. No stratiť obrancu hneď na začiatku znamená, že od druhého striedania dohrávate zápas len s piatimi zadákmi. Potom sa vám hráči veľmi rýchlo vyčerpajú, čo vás dostane do zložitej situácie. Nie je to však niečo, z čoho sa nedá vyhrabať." Jean-Gabriel Pageau a Julien Gauthier sa na výhre Islanders podieľali zhodne dvomi presnými zásahmi a asistenciou.V dueli Dallas - Chicago (5:4 pp) zažiaril domáci Roope Hintz, fínsky center pomohol Stars k triumfu hetrikom.