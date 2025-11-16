< sekcia Šport
NHL: Nemec opäť rozhodol o triumfe New Jersey, premenil víťazný nájazd
Dallas zdolal Philadelphiu 5:1, domáci kanonier Jason Robertson sa blysol čistým hetrikom.
Autor TASR
New York 16. novembra (TASR) - Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec sa stal opäť hrdinom New Jersey. V noci na nedeľu v zápase NHL na ľade Washingtonu Capitals rozhodol v samostatných nájazdoch o triumfe Devils 3:2. Nemec, ktorý v predošlom dueli v Chicagu (4:3 pp) zaznamenal hetrik a strelil víťazný gól v predĺžení, tentoraz premenil vo štvrtej sérii rozhodujúci nájazd.
Nemec si z pravej strany nakorčuľoval na Logana Thompsona a chladnokrvne poslal puk popod brankára. V zápase nastúpil v prvej obrannej dvojici, odohral 26:02 minút ako tretí najvyťažovanejší hráč v stretnutí, vyslal dve strely na bránku a zblokoval štyri pokusy súpera. Jeho spoluhráč z defenzívy Luke Hughes sa na víťazstve Devils podieľal gólom a asistenciou. Capitals nestačili ani dva kanadské body (1+1) Alexandra Ovečkina, kapitán Washingtonu strelil už svoj 902. gól v základnej časti NHL. Nemcov krajan v drese Capitals Martin Fehérváry zaznamenal počas 19:37 minúty na ľade plusový bod, dve strely na bránku, dva bloky a jeden bodyček.
Tampa Bay uspela v derby na ľade úradujúceho dvojnásobného šampióna Floridy 3:1. Slovenský obranca v službách „bleskov“ Erik Černák odohral 18:05 min so ziskom plusového bodu, bloku a troch bodyčekov. Dostal aj trest na 2+2 minúty za nebezpečnú hru so zdvihnutou hokejkou, ktorou spôsobil tržnú ranu Evanovi Rodriguesovi.
Montreal podľahol Bostonu 2:3, domáci Juraj Slafkovský nebodoval v treťom zápase za sebou. Slovenský krídelník si počas 16:05 min. na ľade pripísal jednu strelu na bránku, dve zblokované strely, tri bodyčeky a inkasoval dvojminútový trest za hákovanie, čo súper využil na strelenie víťazného gólu.
Calgary v zostave so Samuelom Honzekom podľahlo Winnipegu 3:4 po samostatných nájazdoch. Flames stále chýba pre zranenie Martin Pospíšil. St. Louis s Daliborom Dvorským prehral s Vegas 1:4, slovenský útočník počas 12:56 min. na ľade zblokoval jednu strelu súpera a rozdal dva bodyčeky. Na buly mal 42,9-percentnú úspešnosť.
Dallas zdolal Philadelphiu 5:1, domáci kanonier Jason Robertson sa blysol čistým hetrikom.
Nemec si z pravej strany nakorčuľoval na Logana Thompsona a chladnokrvne poslal puk popod brankára. V zápase nastúpil v prvej obrannej dvojici, odohral 26:02 minút ako tretí najvyťažovanejší hráč v stretnutí, vyslal dve strely na bránku a zblokoval štyri pokusy súpera. Jeho spoluhráč z defenzívy Luke Hughes sa na víťazstve Devils podieľal gólom a asistenciou. Capitals nestačili ani dva kanadské body (1+1) Alexandra Ovečkina, kapitán Washingtonu strelil už svoj 902. gól v základnej časti NHL. Nemcov krajan v drese Capitals Martin Fehérváry zaznamenal počas 19:37 minúty na ľade plusový bod, dve strely na bránku, dva bloky a jeden bodyček.
Tampa Bay uspela v derby na ľade úradujúceho dvojnásobného šampióna Floridy 3:1. Slovenský obranca v službách „bleskov“ Erik Černák odohral 18:05 min so ziskom plusového bodu, bloku a troch bodyčekov. Dostal aj trest na 2+2 minúty za nebezpečnú hru so zdvihnutou hokejkou, ktorou spôsobil tržnú ranu Evanovi Rodriguesovi.
Montreal podľahol Bostonu 2:3, domáci Juraj Slafkovský nebodoval v treťom zápase za sebou. Slovenský krídelník si počas 16:05 min. na ľade pripísal jednu strelu na bránku, dve zblokované strely, tri bodyčeky a inkasoval dvojminútový trest za hákovanie, čo súper využil na strelenie víťazného gólu.
Calgary v zostave so Samuelom Honzekom podľahlo Winnipegu 3:4 po samostatných nájazdoch. Flames stále chýba pre zranenie Martin Pospíšil. St. Louis s Daliborom Dvorským prehral s Vegas 1:4, slovenský útočník počas 12:56 min. na ľade zblokoval jednu strelu súpera a rozdal dva bodyčeky. Na buly mal 42,9-percentnú úspešnosť.
Dallas zdolal Philadelphiu 5:1, domáci kanonier Jason Robertson sa blysol čistým hetrikom.
NHL - výsledky:
Florida - Tampa Bay 1:3, Minnesota - Anaheim 2:0, Chicago - Toronto 3:2, Columbus - New York Rangers 1:2 pp a sn, Carolina - Edmonton 3:4 pp, Washington - New Jersey 2:3 pp a sn /NEMEC (New Jersey) premenil rozhodujúci nájazd/, Detroit - Buffalo 4:5 pp, Ottawa - Los Angeles 0:1, Montreal - Boston 2:3, Dallas - Philadelphia 5:1, St. Louis - Vegas 1:4, Seattle - San Jose 4:1 v 3. tretine, Calgary - Winnipeg 3:4 pp a sn
Florida - Tampa Bay 1:3, Minnesota - Anaheim 2:0, Chicago - Toronto 3:2, Columbus - New York Rangers 1:2 pp a sn, Carolina - Edmonton 3:4 pp, Washington - New Jersey 2:3 pp a sn /NEMEC (New Jersey) premenil rozhodujúci nájazd/, Detroit - Buffalo 4:5 pp, Ottawa - Los Angeles 0:1, Montreal - Boston 2:3, Dallas - Philadelphia 5:1, St. Louis - Vegas 1:4, Seattle - San Jose 4:1 v 3. tretine, Calgary - Winnipeg 3:4 pp a sn