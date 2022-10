Nemec, Regenda i Ružička sa udržali v tímoch

Slováci v NHL:



istota štartu v prvom tíme:



Tomáš Tatar (New Jersey)



Erik Černák (Tampa Bay)



Martin Fehérváry (Washington)



Jaroslav Halák (NY Rangers)



Juraj Slafkovský (Montreal)



Šimon Nemec (New Jersey)



Pavol Regenda (Anaheim)



Adam Ružička (Calgary)







sezónu odštartujú v AHL:



Martin Pospíšil (Calgary)



Samuel Kňažko (Columbus)



Miloš Kelemen (Arizona)



Marián Studenič (Dallas)



Filip Mešár (Montreal)



Dávid Hrenák (Los Angeles)



Martin Chromiak (Los Angeles)



Maxim Čajkovič (Tampa Bay)

New York 11. októbra (TASR) - Slovenskí hokejisti Šimon Nemec, Pavol Regenda a Adam Ružička sa dostali na súpisku tímov NHL pre úvod nového ročníka. V zámorskej súťaži sa tak predstaví osem Slovákov.Istotu už pred záverečnou hráčskou elimináciou mali Tomáš Tatar (New Jersey), Erik Černák (Tampa Bay), Martin Fehérváry (Washington), Jaroslav Halák (NY Rangers) i jednotka draftu Juraj Slafkovský (Montreal). Regenda si miesto v mužstve vyslúžil troma gólmi a štyrmi asistenciami v drese Anaheimu, v príprave bol najlepším strelcom Ducks. Obranca Nemec za New Jersey a ani Ružička za Calgary nebodovali, no napokon im miestenka neušla.