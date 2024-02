NHL: Nemec s asistenciou, no Devils prehrali vo Washingtone 2:6

Brankár Floridy Panthers Sergej Bobrovskij (72) a center Anton Lundell (15) oslavujú po tom, čo Panthers porazili Ottawu Senators 3:2 počas predĺženia hokejového zápasu NHL v utorok 20. februára 2024 v Sunrise na Floride. Foto: TASR/AP



NHL - výsledky:



Florida - Ottawa 3:2 pp, New York Rangers - Dallas 3:1, Pittsburgh - New York Islanders 4:5 pp, Washington - New Jersey 6:2 /NEMEC za hostí 0+1/, Winnipeg - Minnesota 6:3, Colorado - Vancouver 3:1, Vegas - Nashville 3:5, Los Angeles - Columbus 5:1

New York 21. februára (TASR) - Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec z New Jersey si pripísal asistenciu na úvodnom góle svojho tímu v nočnom zápase NHL na ľade Washingtonu. "Diabli" však podľahli Capitals 2:6, pre Nemca to bol 15. kanadský bod v 34. stretnutí.Nemec bodoval po šiestich dueloch. Nastúpil v prvej obrannej dvojici vedľa Jonasa Siegenthalera, ktorý sa vrátil po zlomenine nohy. Slovenský obranca odohral celkovo 18:26 minúty a najviac upútal asistenciou, keď v 16. minúte vybojoval puk v pásme súpera po tom, čo nadvihnutím hokejky odzbrojil skúseného útočníka TJ Oshieho a pohotovou asistenciou pomohol ku gólu Alexandrovi Holtzovi.Devils prehrali vonku štvrtý z uplynulých piatich zápasov, hoci domácich prestrieľali 39:26. Dvomi gólmi sa na víťazstve Capitals podieľal útočník Alexander Ovečkin, ktorý dosiahol osem presných zásahov z predchádzajúcich ôsmich zápasov. Washingtonu chýbal slovenský obranca Martin Fehérváry, ktorý v sobotňajšom stretnutí na ľade Montrealu utrpel zranenie v dolnej časti tela a podľa vyjadrenia klubu by mal "dlhší čas absentovať." Duel pre zranenie nedohral útočník Washingtonu Nic Dowd.Hráči Floridy potvrdili pozíciu favorita a proti Ottawe dosiahli šieste víťazstvo za sebou a desiate z uplynulých jedenástich zápasov. Zo súboja, v ktorom proti sebe nastúpili bratia Matthew a Brady Tkachukovci vzišiel spokojnejší útočník Floridy, ktorý asistoval na víťaznom góle Antona Lundella v predĺžení. Obranca "panterov" Aaron Ekblad otvoril skóre už po 19 sekundách, čím dosiahol druhý najrýchlejší gól obrancu v klubovej histórii. Rekord naďalej drží Slovák Róbert Švehla, ktorý skóroval už v 14. sekunde. Pre Ottawu to bola tretia prehra z predchádzajúcich štyroch duelov. "Panteri" sa udržali na priebežnom 1. mieste vo Východnej konferencii, keď majú na svojom konte 78 bodov. O jeden menej nazbierali hokejisti Bostonu a New Yorku Rangers.Aj "jazdci" zabodovali naplno, keď zdolali Dallas 3:1. Bolo to pre nich už ôsme víťazstvo v rade. Stars neuspeli v uplynulých troch dueloch a k lepšiemu výsledku im nepomohlo ani 42 striel na bránku.Hráči Pittsburghu prehrali na domácom ľade s New Yorkom Islanders 4:5 po predĺžení. Víťazný gól strelil v 61. minúte obranca Adam Pelech. Pre "tučniakov" to bola piata prehra z prechádzajúcich šiestich zápasov. Islanders odohrali tretí zápas za sebou, o ktorého výsledku sa muselo rozhodnúť po riadnom hracom čase a zvíťazili prvýkrát po troch prehrách.Hokejisti Winnipegu zvíťazili nad Minnesotou 6:3 a dosiahli štvrté víťazstvo z uplynulých piatich duelov. Wild inkasovali druhýkrát v rade minimálne 6 gólov, keď predtým zvíťazili nad Vancouverom divoko 10:7.V nočnom šlágri Západnej konferencie zvíťazilo Colorado nad lídrom celej súťaže Vancouverom 3:1. Canucks prvýkrát v sezóne nebodovali v troch zápasoch za sebou.Hráči Los Angeles dosiahli štvrté víťazstvo v rade, keď najslabší tím Východnej konferencie Columbus zdolali 5:1. V zápase najviac upútal útočník Quinton Byfield, ktorý otvoril skóre v 19. minúte efektnou akciou, v ktorej posunul puk pomedzi korčule obrancu Zacha Werenského a prekonal brankára Elvisa Merzlikinša.