NHL: New Jersey Devils ukončili spoluprácu s Christiánom Jarošom

Newark 23. marca (TASR) - Klub zámorskej NHL zaradil slovenského hokejového obrancu Christiána Jaroša na tzv. nepodmienečnú waivers listinu, čím s ním ukončil spoluprácu. Klub o tom informoval na Twitteri.



Jaroš nedávno prešiel klasickou (waivers) listinou nechránených hráčov, z ktorej si ho v priebehu 24 hodín nevybral iný klub a mal zamieriť na farmu do AHL. K tímu Utica Comets sa napokon nepripojí a po necelej sezóne v organizácii "diablov" si môže hľadať nový angažmán.



Devils boli pre 25-ročného Jaroša tretie pôsobisko v rámci NHL. V roku 2015 ho draftovala Ottawa, v ktorej drese debutoval v najprestížnejšej súťaži. V priebehu ročníka 2020/2021 zamieril v rámci výmeny do San Jose Sharks. V lete 2021 podpísal ročný kontrakt s New Jersey. V sezóne 2021/2022 nastúpil za Devils do 11 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 2 trestné minúty a 4 mínusové body. V NHL nastúpil počas piatich sezón do 94 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu 1 gól, 13 asistencií, 37 trestných minút a 24 mínusových bodov.