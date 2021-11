NHL: New Jersey i Dallas prehrali, Tatar a Sekera s mínusovými bodmi

NHL - výsledky:



Buffalo - Calgary 0:5, Florida - New Jersey 4:1, Montreal - Pittsburgh 0:6, Philadelphia - Tampa Bay 3:4 pp a sn, Toronto - New York Rangers 2:1, Minnesota - Dallas 7:2, St. Louis - San Jose 4:1, Arizona - Columbus 4:5 pp a sn, Edmonton - Winnipeg 2:1 pp a sn, Anaheim - Carolina 1:2, Vegas - Detroit 5:2, Ottawa - Nashville odložili

New York 19. novembra (TASR) - Hokejisti New Jersey v zostave so slovenským útočníkom Tomášom Tatarom prehrali v zámorskej NHL na ľade Floridy 1:4. "Panteri" tak natiahli sériu domácich víťazstiev v základnej časti na 13 duelov, datuje sa už od minulej sezóny.Jonathan Huberdeau a Anthony Duclair sa na triumfe podieľali zhodne gólom a asistenciou. Výraznou mierou sa pod úspech Floridy podpísal brankár Spencer Knight, ktorý si 45 zákrokmi vytvoril nové kariérne maximum. Až šiestimi strelami ho ohrozil Tatar, ktorý bol spolu s Čechom Pavlom Zachom v tomto ukazovateli najaktívnejší muž zápasu. Za 15 minút strávených na ľade nazbieral aj dva mínusové body. Jediný úspešný strelec hostí bol Dougie Hamilton, v zostave "diablov" stále chýba zranený Christián Jaroš.Dallas prehral na ľade Minnesoty jednoznačne 2:7. Hviezdou domácich bol štvorbodový ruský útočník Kirill Kaprizov, konto si obohatil o gól a tri asistencie. Nór Mats Zuccarello zaznamenal jeden presný zásah a dve asistencie. Slovenský obranca Dallasu Andrej Sekera odohral v tretej formácii 12:52 min, mal až tri mínusové body a odsedel si dve minúty za držanie.Tampa Bay bez zraneného slovenského obrancu Erika Černáka uspela vo Philadelphii 4:3 po nájazdoch. Steven Stamkos a Brayden Point skórovali v riadnom čase i v rozstrele, domácim nestačili dva zásahy Claudea Girouxa. Toronto vyhralo desiaty z uplynulých 11 zápasov, keď si doma poradilo s New Yorkom Rangers 2:1. Oba góly strelil Morgan Rielly. Jacob Markström vychytal vďaka 27 zákrokom už piate čisté konto v sezóne a priviedol Calgary k triumfu na ľade Buffala 5:0. Andrew Mangiapane si v stretnutí pripísal dva góly a asistenciu.