New Jersey má už desať hráčov na covidovej listine

New York 2. februára (TASR) – V zámorskej NHL prepukol koronavírus v tíme New Jersey Devils. Klub musel odložiť nasledujúce zápasy až do 6. februára, na covidovú listinu zapísali v pondelok ďalších členov tímu. Informovala o tom agentúra DPA.



Na zozname sú hráči, ktorí mali pozitívne testy, alebo boli v kontakte s nakazenými. Tréningové priestory klubu sú až do odvolania uzavreté. Na zozname je zatiaľ desať hráčov, ale nie všetci sú pozitívni. Je medzi nimi aj obranca Connor Carrick, ktorého klub uvoľnil, aby mohol byť pri narodení dieťaťa, ale aj brankár Aaron Dell, ktorý musí byť v povinnej karanténe. Toho diabli získali len nedávno z Toronta.