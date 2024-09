NHL: New Jersey odštartovalo prípravu aj s uzdraveným Nemcom

New York 19. septembra (TASR) - Hokejisti New Jersey odštartovali prípravu na nový ročník zámorskej NHL aj so slovenským reprezentantom Šimonom Nemcom. Dvadsaťročný obranca sa zapojil do hlavného kempu "diablov" aj napriek tomu, že jeho zdravotný stav bol otázny.



Nemec utrpel zranenie ramena ešte počas augustovej olympijskej kvalifikácie, na ktorej si Slováci zabezpečili priamu účasť na ZOH v roku 2026. Nemcovi predčasne ukončil turnaj nepríjemný moment z druhého zápasu proti Maďarsku (7:3), keď ho v druhej časti hry atakoval útočiaci hráč, pričom Nemec po strete nekontrolovateľne vletel do mantinelu a zamieril do šatne. Nasledujúci deň padlo po diskusii s tímovým lekárom rozhodnutie, že Nemec nebude k dispozícii na rozhodujúci duel s Kazachstanom (3:1). Po príchode do zámoria nasledovala konzultácia liečby s lekármi New Jersey, no zdravotný problém zrejme nebol vážnejšieho charakteru a Nemec nechýba v úvode predsezónnej prípravy svojho tímu.



Účastník štyroch svetových šampionátov sa pripravuje na svoju druhú profiligovú sezónu, v tej prvej odohral 60 zápasov, v ktorých nazbieral 19 bodov za tri góly a 16 asistencií.