NHL: New Jersey opäť nemôže počítať s Hischierom, má zlomený nos

Newark 5. marca (TASR) - Švajčiarsky hokejový útočník Nico Hischier sa opäť zranil a v najbližšom období nepomôže svojmu tímu New Jersey Devils v zámorskej NHL.



Dvadsaťdvaročný center a kapitán klubu utrpel minulý týždeň zlomeninu nosa a otras mozgu, keď ho v zápase s Washingtonom Capitals zasiahol puk do ochranného skla na helme. Devils ho vo štvrtok zaradili na listinu zranených hráčov so spätnou platnosťou k 27. februáru. V zápase v noci na piatok s NY Rangers (1:6) ho nahradil Janne Kuokkanen.



Hischier vynechal úvodných jedenásť duelov sezóny pre zranenie nohy. Po návrate do zostavy 20. februára sa stal kapitánom tímu, no s C-éčkom na drese stihol odohrať len päť zápasov, v ktorých zaznamenal dva góly a asistenciu. Informovala agentúra AP.