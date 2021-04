New Jersey podpísalo nováčikovskú zmluvu s Holtzom

Newark 19. apríla (TASR) – Hokejový klub NHL New Jersey Devils podpísal nováčikovský kontrakt na tri roky so švédskym útočníkom Alexandrom Holtzom. Sedmička tohtoročného draftu tiež uzavrela skúšobnú zmluvu do konca tohto ročníka v AHL a po absolvovaní karantény sa pripojí k tímu Binghamu.



Holtz dosiaľ pôsobil v domácej súťaži, kde si v 40 zápasoch za Djurgarden pripísal 18 bodov (7+11). Informovala o tom agentúra AP.