NHL: New Jersey prehralo s Los Angeles 2:3, Tatar s Jarošom nebodovali

výsledky NHL:



New Jersey - Los Angeles 2:3, Columbus - Ottawa 1:2, Seattle - Florida 5:3, Vancouver - St. Louis 1:3, Pittsburgh - Winnipeg 3:2 pp a sn

New York 24. januára (TASR) - Hokejisti New Jersey v zostave s Tomášom Tatarom a Christiánom Jarošom prehrali v noci na pondelok v NHL s Los Angeles 2:3. Slovenské duo nebodovalo. Tatar strávil na ľade 14:05 min. Jaroš absolvoval 11:30 min a na bránku Kings vyslal jednu strelu. Devils nepomohli ani dva góly Jespera Bratta, o triumfe Los Angeles rozhodol v 52. minúte Carl Grundström.Vancouver v bránke bez Jaroslava Haláka prehral so St. Louis 1:3. Hráči Pittsburghu zdolali v nedeľnom zápase Winnipeg 3:2 po samostatných nájazdoch. Penguins prehrávali 0:2, ale v tretej tretine dokázali dvomi gólmi vyrovnať a v rozstrele rozhodol o ich výhre kapitán Sidney Crosby, ktorý bol jediný úspešný nájazdový exekútor.