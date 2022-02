NHL: New Jersey prehralo siedmykrát za sebou, Tatar nebodoval

Na snímke zľava brankár Petr Mrázek a Mitchell Marner (obaja Toronto) oslavujú po víťazstve v zápase zámorskej hokejovej NHL Toronto Maple Leafs - Carolina Hurricanes v Toronte v pondelok 7. februára 2022. Foto: TASR/AP

Slovák v akcii:



Tomáš Tatar (New Jersey) 12:33 0 0 0 0 3 0

/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

NHL - sumáre:



Ottawa Senators - New Jersey Devils 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)



Góly: 17. Paul (Brown, Formenton), 28. Holden (Sanford, Kastelic), 29. Gaudette (Chabot, Tierney), 52. Brown (Paul, Zub) - 12. Hischier (Bratt, Severson). Brankári: Murray - Daws, strely na bránku: 24:33, 500 divákov.







Toronto - Carolina 4:3 pp (0:1, 2:0, 1:2 - 1:0)



Góly: 37. Matthews (Nylander, Tavares), 40. Matthews (Rielly, Marner), 55. Marner (Liljegren), 63. Marner (Rielly, Tavares) - 14. Niederreiter (Cole, Nečas), 41. DeAngelo (Fast, Slavin), 50. Stepan (DeAngelo, Lorentz). Brankári: Mrázek - Andersen, strely na bránku: 32:31, 500 divákov.

New York 8. februára (TASR) - Hokejisti New Jersey utrpeli v NHL siedmu prehru za sebou. Na ľade Ottawy podľahli 1:4, slovenský útočník Tomáš Tatar odohral za hostí 12:33 minúty a trikrát vystrelil na bránku. Toronto zdolalo Carolinu 4:3 po predĺžení. Po dva góly domácich strelili Auston Matthews a Mitchell Marner.Tatar má po 43 zápasoch bilanciu 8 gólov a 9 asistencií a na kanadský bod čaká o 6. januára, keď mal proti Columbusu bilanciu 1+1. Odvtedy nebodoval v 11 zápasoch za sebou.Po All Star víkende v Las Vegas pribudol na covidovú listinu druhý najproduktívnejší hráč Devis Jack Hughes. Aj jeho absencia sa podľa kapitána Nica Hischiera podpísala pod siedmu prehru v sérii.povedal Hischier. Na striedačku New Jersey sa vrátil tréner Lindy Ruff, ktorý vynechal dva zápasy pre úmrtie otca. Jubilejný 800. zápas odohral obranca Devils P.K. Subban. Devils sú po 15. prehre v sezóne na 14. mieste Východnej konferencie a pred Ottawou, ktorá má o 5 odohratých zápasov menej, majú náskok iba bod.Kanadský útočník Connor Brown prispel k víťazstvu Ottawy gólom a asistenciou. Za sebou mal 10-zápasovú absenciu pre zlomeninu čeľuste a nastúpil so špeciálnym krytom spodnej časti tváre.citoval trénera "senátorov" D.J. Smitha web nhl.com.Hráči Toronta ukončili štvorzápasovú víťaznú sériu Caroliny a zdolali ju prvýkrát od 23. decembra 2019. Hurricanes v zápase viedli 1:0 aj 3:2, ale kanadský útočník Marner v 55. minúte vyrovnal a v 63. minúte rozhodol o víťazovi zápasu. Svoju sériu s minimálne jedným gólom predĺžil na 8 zápasov. Počas nej strelil 10 gólov a dosiahol najdlhšiu gólovú šnúru spomedzi hráčov Maple Leafs od sezóny 1984/1985.povedal Marner.Pre Toronto to bolo 30. víťazstvo v sezóne, ktoré dosiahlo najrýchlejšie v klubovej histórii - už v 46. zápase. Americký útočník Auston Matthews strelil 30. gól v sezóne a túto métu dosiahol vo všetkých 6 ročníkoch v kariére.