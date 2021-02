NHL: New Jersey prehralo so Sabres, Washington nestačil na Rangers

New Jersey - Buffalo 2:3,

Washington - NY Rangers 1:4



New York 20. februára (TASR) - Hokejisti New Jersey prehrali v sobotnom domácom zápase NHL s Buffalom 2:3. Do zostavy Devils sa vrátil švajčiarsky útočník Nico Hischier a s kapitánskym "céčkom" odohral svoj prvý duel v ročníku po zranení nohy.V druhom zápase Washington s dvojicou Slovákov Zdeno Chára - Richard Pánik prehral na domácom ľade s New Yorkom Rangers 1:4. Obaja Slováci zaknihovali po jednom mínusovom bode.