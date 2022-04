NHL: New Jersey stratilo štvorgólový náskok a prehralo s Floridou

New Jersey - Florida 6:7 pp

New York 2. apríla (TASR) - Hokejisti New Jersey v zostave so slovenským útočníkom Tomášom Tatarom premárnili v sobotnom dueli zámorskej NHL s Floridou štvorgólový náskok a prehrali 6:7 po predĺžení. Domácim nestačil ani hetrik Bielorusa Jegora Šarangoviča, Tatar nebodoval a pripísal si až tri mínusové body.Florida zaznamenala tretie víťazstvo za sebou a je na čele Východnej konferencie. Po dvoch tretinách síce "" prehrávali už 2:6, ale v tretej si štyrmi gólmi vynútili predĺženie a v ňom rozhodol švédsky obranca Gustav Forsling. Bol to jeho druhý zásah v stretnutí, rovnako dva góly dal aj jeho spoluhráč Aleksander Barkov. Tatar strávil na ľade 14:11 min, okrem troch mínusiek mal tri strely na bránku.