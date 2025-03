NHL: New Jersey v zostave s Nemcom a Tatarom prehrali s Winnipegom

NHL - sumáre



New Jersey Devils - Winnipeg Jets 1:6 (0:1, 0:2, 1:3)



Góly: 41. Mercer (Kovacevic, Palát) - 19. Iafallo (Miller, Stastney), 24. Morrissey (Ehlers, Connor), 40. Ehlers (DeMelo, Morrissey), 52. Lowry, 54. Connor (Scheifele, Vilardi), 57. Perfetti (Samberg, Ehlers). Brankári: Markström - Hellebuyck, strely na bránku: 23:35.







Washington Capitals - Detroit Red Wings 5:2 (1:2, 0:0, 4:0)



Góly: 19. Raddysh (Mangiapane, Sandin), 41. Protas (Wilson), 42. Chychrun (Strome, Dubois), 46. Protas (McMichael, Carlson), 50. Wilson (Protas) - 21. Larkin (Raymond), 7. Seider (Kane, Raymond). Brankári: Thompson - Talbot, strely na bránku: 28:19.







Chicago Blackhawks - Utah HC 4:3 pp (0:1, 3:0, 0:2 - 1:0)



Góly: 30. Kaiser (Bedard), 33. Michejev (Donato), 35. Nazar, 64. Bedard (Del Mastro, Teräväinen) - 1. Schmaltz (Keller), 46. Marino (Sergačev), 53. Keller (Sergačev, Hayton). Brankári: Knight - Vejmelka, strely na bránku: 25:39.







Vancouver Canucks - Minnesota Wild 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)



Góly: 17. E. Pettersson (Hronek, Boeser), 57. Sherwood (Hronek), 60. Blueger (Suter) - 48. Faber (Rossi, Boldy). Brankári: Lankinen - Gustavsson, strely na bránku: 20:38.







Anaheim Ducks - St. Louis Blues 2:4 (1:1, 0:1, 1:1)



Góly: 15. Colangelo (LaCombe, McTavish), 57. Vatrano (Terry) - 3. Toropčenko (Leddy, Fowler), 31. Schenn (Holloway, Kyrou), 46. Bolduc (Fowler, Toropčenko)







Vegas Golden Knights - Pittsburgh Penguins 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)



Góly: 13. Pearson (Stone, Whitecloud), 25. Barbašov (Stone, Hague), 42. Saad (Hertl, McNabb), 43. Stone (Pearson, Eichel). Brankári: Samsonov - Nedeljkovic, strely na bránku: 27:22.





Slováci v akcii



Martin Fehérváry (Washington) 19:07 0 0 0 0 3 0



Tomáš Tatar (New Jersey) 16:34 0 0 0 -3 0 2



Šimon Nemec (New Jersey) 15:34 0 0 0 0 0 0



New York 8. marca (TASR) - Hokejisti New Jersey v zostave s obrancom Šimonom Nemcom a útočníkom Tomášom Tatarom prehrali s Winnipegom 1:6 v nočnom zápase NHL. Ani jeden z dvojice Slovákov sa nezapísal do kanadského bodovania. Tatar sa prezentoval jedným hitom, Nemec dostal menší trest a mal tri mínusové body. Nebodoval ani obranca Washingtonu Martin Fehérváry, ktorého tím zvíťazil nad Detroitom 5:2.Devils nebodovali tretíkrát za sebou, no naďalej sa držia na 3. mieste v Metropolitnej divízii, ktoré znamená účasť v play off. Nemec nastúpil v druhej obrannej dvojici a na ľade strávil 16:34 minút. Počas nich zblokoval najviac striel spomedzi domácich hráčov - štyri. Tri mínusky nazbieral v tretej tretine, pričom najvýraznejšiu chybu spravil v 52. minúte, keď za stavu 1:3 stratil puk v obrannom pásme a kapitán hostí Adam Lowry ju potrestal. Tréner New Jersey Sheldon Keefe Nemca priamo nekritizoval, no neunikli mu jeho zaváhania pred inkasovanými gólmi. "" uviedol Keefe podľa nhl.com. V druhej formácii hral aj Tatar, ktorý strávil na ľade 15:34. Jets triumfovali v druhom zápase za sebou a s 92 bodmi sú najlepší tím celej NHL. Útočník Brandon Tanev odohral v drese Winnipegu prvý zápas po príchode zo Seattlu v posledný deň prestupového obdobia. Vrátil sa do známeho prostredia, za Jets hral už v rokoch 2016 - 2019.poznamenal Tanev.Líder Východnej konferencie Washington triumfoval tretíkrát v sérii. Na piatich góloch do bránky "sa tentoraz nepodieľal kapitán Alexander Ovečkin, ktorý mal v zápase len jednu strelu a na prekonanie historického rekordu Waynea Gretzkého mu chýba desať gólov. Fehérváry odohral 19:07 min. a na bránku hostí vyslal tri strely. Red Wings viedli od 7. minúty 2:0, no napokon prehrali v piatom zápase za sebou." poznamenal tréner Washingtonu Spencer Carbery.Jednotka draftu z roku 2023 Connor Bedard strelil prvý gól od 8. februára. Rozhodol ním o triumfe nad Utahom 4:3 po predĺžení, keď v 64. minúte zakončil individuálnu akciu. Pre 19-ročného útočníka to bol druhý kanadský bod v zápase. Asistenciou pri góle Wyatta Kaisera na 1:1 získal prvý bod po siedmich zápasoch.povedal Bedard podľa nhl.com. Blackhawks zvíťazili v treťom zápase z uplynulých štyroch, pričom vo všetkých bodovali. Zároveň to bolo pre nich prvé víťazstvo nad Utahom. Nováčikovi súťaže sa vzdialila pozícia na druhej voľnej karte v Západnej konferencii. Na nej sa nachádza Vancouver, ktorý má i tri body viac a odohral o zápas menej.poznamenal tréner Utahu Andre Tourigny.Hráči Vegas potvrdili, že na domácom ľade sú najúspešnejší tím súťaže. Nad Pittsburghom triumfovali 4:0 a dosiahli piate víťazstvo po sebe. Na vlastnom ľade získali už 51 bodov, najviac zo všetkých tímov. "prehrali štvrtý zápas po sebe a naďalej sú predposlední vo Východnej konferencii.Brankár Kevin Lankinen bol veľkou oporou hráčov Vancouveru, ktorí doma zdolali Minnesotu 3:1. Hostia prestrieľali Canucks 38:20, no fínskeho brankára prekonal iba Brock Faber, ktorý v 48. minúte vyrovnal na priebežných 1:1. O triumfe Vancouveru rozhodol v 57. minúte Kiefer Sherwood.Hráči St. Louis prehrali iba jeden zápas z uplynulých siedmich. Bilanciu si vylepšili na ľade Anaheimu, ktorý zdolali 4:3. Dvoma gólmi sa prezentoval kapitán Brayden Schenn, ktorý počas hry domácich bez brankára upravil v 59. minúte na 2:4. Ducks sa však nevzdali, Killorn znížil na 3:4 a v záverečných sekundách sa domáci radovali z vyrovnania, no puk nedostali do bránky v rámci pravidiel. Duel bol špeciálny pre obrancu hostí Cama Fowlera, ktorý nastupoval za Ducks v 15 sezónach a prvýkrát sa na známom ľade predstavil ako súper. Prezentoval sa dvomi asistenciami. Anaheim ho privítal aj emotívnym videom s pamätnými momentami v ich organizácii. "poznamenal Fowler./pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/