New Jersey podľahlo Washingtonu, Slováci na oboch stranách bez bodov

Výsledky NHL:



Columbus - New York Islanders 3:2 pp

Florida - Colorado 4:1

Montreal - Carolina 1:4

New Jersey - Washington 1:4

Ottawa - San Jose 1:2

Detroit - Calgary 0:3

Nashville - New York Rangers 1:3

Winnipeg - Anaheim 5:1

Chicago - Vancouver 1:4

Arizona - Edmonton 1:5

Washington 22. októbra (TASR) – Hokejisti Washingtonu zvíťazili v zápase NHL na ľade New Jersey 4:1. Christián Jaroš s Tomášom Tatarom na domácej ani Martin Fehérváry na hosťujúcej strane nebodovali. Hráči New Yorku Islanders prehrali v Columbuse 2:3 po predĺžení, Zdeno Chára odohral v drese „ostrovanov" 18,5 minúty s mínusovým bodom.