NHL: New Jersey zdolalo Anaheim bez Regendu 4:2, Tatar nebodoval

NHL - výsledky:

Columbus - Vancouver 4:3 pp, New Jersey - Anaheim 4:2, Ottawa - Boston 7:5, Tampa Bay - Philadelphia 2:3, NY Islanders - San Jose 5:2, Calgary - Vegas 3:2, Edmonton - Buffalo 2:4, Nashville - Los Angeles 3:4 pp a sn

New York 19. októbra (TASR) - Hokejisti New Jersey si pripísali prvé víťazstvo v novom ročníku zámorskej NHL. Na domácom ľade si poradili s Anaheimom 4:2, slovenský útočník Tomáš Tatar v ich drese nebodoval. Jeho krajan Pavol Regenda prvýkrát v sezóne nefiguroval v zostave Anaheimu. Tampa Bay s obrancom Erikom Černákom prehrala doma s Philadelphiou 2:3."Diabli" prehrávali po prvej tretine s Anaheimom 0:2 po dvoch zásahoch Jakoba Silfverberga, skóre však dokázali preklopiť na svoju stranu. Gólom a asistenciou k tomu prispel Nico Hischier. Tatar nastúpil až vo štvrtej formácii domácich, odohral 11:56 min s dvoma strelami a tromi "hitmi". Regenda zaznamenal v predchádzajúcom súboji s NY Rangers (4:6) dve asistencie, tentoraz sa na súpiske neobjavil.Philadelphia uspela aj vo svojom treťom stretnutí od štartu sezóny, Noah Cates rozhodol v 53. minúte o triumfe "letcov" na ľade Tampy 3:2. Zavŕšil tak obrat hostí, ktorí ešte v polovici zápasu prehrávali 0:2. Černák odohral v obrane Tampy viac ako 21 minút, mal dve strely, dva "hity", dvakrát zblokoval strelecký pokus súpera a pripísal si jeden mínusový bod. Domácim nepomohli ani dva góly kapitána Stevena Stamkosa.Adam Ružička opäť nefiguroval v zostave Calgary, ktoré si doma poradilo s Vegas 3:2 a vyhralo všetky tri svoje doterajšie zápasy. Víťazný gól zaznamenal necelých päť minút pred koncom Mikael Backlund. Vegas viedli po prvej tretine 2:0, napokon si pripísali prvú prehru v ročníku. Prvýkrát prehral aj Boston, na ľade Ottawy podľahol 5:7. Brankár Eric Comrie sa blysol 46 zákrokmi pri víťazstve Buffala na štadióne Edmontonu 4:2. Newyorskí Islanders aj zásluhou dvoch gólov Olivera Wahlströma vyhrali nad San Jose 5:2, pre hostí to bola už piata prehra za sebou.