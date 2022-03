NHL: New York Islanders - Anaheim 4:3, Chára zaznamenal plusový bod

výsledky NHL:



Buffalo - Toronto 5:2, Columbus - Vegas 6:4, Minnesota - Nashville 2:6, Philadelphia - Montreal 3:4 pp, St. Louis - Winnipeg 3:4 pp, New York Islanders - Anaheim 4:3, Colorado - Calgary 3:0, Los Angeles - Florida 3:2 pp a sn, Vancouver - Tampa Bay 1:2, Pittsburgh - Carolina 4:2

New York 14. marca (TASR) - Hokejisti New Yorku Islanders v zostave so Zdenom Chárom zvíťazili v noci na pondelok v NHL nad Anaheimom Ducks 4:3. Slovenský obranca odohral 16:55 min a zaznamenal plusový bod. Hráči Tampy Bay s Erikom Černákom uspeli vo Vancouveri 2:1. Jaroslav Halák za domácich nechytal, prednosť dostal Thatcher Demko. Černák absolvoval 21:47 min a na Demka vyslal tri strely-Calgary bez Adama Ružičku prehralo na ľade Colorada 0:3. Buffalo zdolalo v zápase pod holým nebom v rámci Heritage Classic Toronto 5:2. Dvoma gólmi prispeli k triumfu Sabres Peyton Krebs a Vinnie Hinostroza. Hokejisti Pittsburghu zvíťazili na domácom ľade nad Carolinou 4:2. Hurricanes prehrali prvýkrát po predchádzajúcich štyroch víťazstvách, stále sú však lídrom Východnej konferencie.