New York Islanders predĺžili zmluvu s Nelsonom o šesť rokov

Nelson má za sebou skvelú sezónu, keď dosiahol 53 bodov, najviac v doterajšej kariére, a pomohol Islanders k nečakanému postupu do 2. kola play off.

New York 23. mája (TASR) - Hokejový klub NHL New York Islanders si na šesť rokov poistil služby útočníka Brocka Nelsona. Dvadsaťsedemročnému centrovi končila zmluva 1. júla a stal by sa neobmedzeným voľným hráčom.



"Som naozaj rád, že tu strávim ďalších šesť rokov. New York je skvelé miesto pre život, špeciálne s deťmi, všetkým sa nám tu páči," povedal Nelson pre oficiálny web profiligy.



Nelson má za sebou skvelú sezónu, keď dosiahol 53 bodov (25+28), najviac v doterajšej kariére, a pomohol Islanders k nečakanému postupu do 2. kola play off.