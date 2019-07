NHL: New York Rangers sa dohodli s Troubom na novej zmluve

Dvadsaťpäťročný obranca si v minulej sezóne utvoril kariérne maximá v počte bodov (50) a asistencií (42).

New York 20. júla (TASR) - Vedenie hokejového klubu NHL New York Rangers sa dohodlo s Jacobom Troubom na novej zmluve. V piatok podpísali kontrakt na sedem rokov v celkovej hodnote 56 miliónov USD a vyhnú sa arbitráži, ktorá bola naplánovaná na 25. júla.



Dvadsaťpäťročný obranca si v minulej sezóne utvoril kariérne maximá v počte bodov (50) a asistencií (42). Po nej prestúpil z Winnipegu do New Yorku Rangers, informovala agentúra AP.