NHL: New York Rangers vymenil Lindgrena a Veseyho do Colorada

New York 1. marca (TASR) - Vedenie klubu hokejovej NHL New York Rangers vymenilo obrancu Ryana Lindgrena a krídelníka Jimmyho Veseyho do Colorada Avalanche. Opačným smerom putujú krídelník Juuso Pärssinen, obranca Calvin de Haan a výbery v 2. i 4, kole tohtoročnho draftu. Informovala o tom agentúra AP.



Rangers momentálne strácajú na druhú voľnú kartu do play off štyri body. Ešte niekoľko zápasov im pre zranenie bude chýbať najlepší obranca Adam Fox. O 24-ročného Pärssinena mali záujem už dlhšie obdobie. Mohol by pomôcť zaceliť dieru po Kaapovi Kakkovi, ktorého vytrejdovali do Seattlu Kraken.