Chára poďakoval Bradymu: Bude si ťa pamätať mnoho generácií

Boston 23. marca (TASR) - Slovenský hokejový obranca Zdeno Chára sa v nedeľu poďakoval rozohrávačovi amerického futbalu Tomovi Bradymu za jeho 20-ročné pôsobenie v drese New England Patriots a zaželal mu všetko dobré do ďalšej kariéry.Kapitán Bostonu Bruins ocenil prínos najúspešnejšieho quarterbacka v histórii NFL. Ten vo februári ukončil svoje pôsobenie v New England a dohodol sa na spolupráci s Tampou Bay Buccaneers.napísal Chára na Instagrame.Brady pôsobil v organizácii Patriots dve dekády a dres zmenil po prvý raz. Rekordných šesťkrát triumfoval v Super Bowle (2001, 2003, 2004, 2014, 2016, 2018), vo finále sa predstavil deväťkrát, tiež v tomto ohľade drží maximum súťaže. Za Najužitočnejšieho hráča (MVP) Super Bowlu ho vyhlásili v rekordných štyroch prípadoch, za MVP sezóny tri razy . Patria mu aj ďalšie rekordy, na konte má najviac víťazstiev spomedzi quarterbackov (219) či najviac zápasov s minimálne dvomi touchdownovými prihrávkami (173). Ako 40-ročný sa stal najstarším držiteľom ocenenia pre MVP NFL. Vlani sa stal najstarším rozohrávačom s víťazstvom v Super Bowle, keď New England vo veku 41 rokov doviedol k triumfu nad Los Angeles Rams.