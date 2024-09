NHL: Nick Foligno sa stal kapitánom Chicaga

Chicago 18. septembra (TASR) - Vedenie klubu NHL Chicago Blackhawks vymenovalo v stredu amerického hokejistu Nicka Foligna za 35. kapitána v histórii tímu. Tridsaťšesťročný útočník sa stane od roku 2008 iba druhým hráčom "jastrabov", ktorý bude mať na drese "céčko", keď nahradí bývalého kapitána Jonathana Toewsa. Trojnásobný víťaz Stanleyho pohára viedol Chicago až do konca sezóny 2022/23, po ktorej v klube skončil a doposiaľ neoznámil oficiálny koniec kariéry.



Foligno vstupuje do druhého ročníka v drese Blackhawks. V tom uplynulom odohral 74 duelov so ziskom 37 bodov (17+20). Pred pôsobením vo "veternom meste" si zahral aj za Boston, Toronto, Columbus a v úvode kariéry za Ottawu, ktorá ho draftovala v roku 2006 z celkovej 28. pozície. "Cítim pokoru za to, že vedenie klubu aj moji spoluhráči vložili do mňa dôveru, aby som ich viedol. Ďakujem všetkým za túto príležitosť a je pre mňa cťou, že môžem byť kapitán tohto slávneho klubu, najmä v kľúčovom období smerom k budúcnosti," citoval Foligna oficiálny web profiligy.



Foligno prišiel do Chicaga vlani v júni z Bostonu, na druhý deň po výmene podpísal ročnú zmluvu na 4 milióny amerických dolárov a 12. januára tohto roka dvojročný kontrakt na 9 miliónov USD. Od roku 2015 nosil "céčko" na drese Columbusu Blue Jackets, kým ho 11. apríla 2021 nevymenili do Toronta Maple Leafs. Dovedna odohral počas kariéry v základnej časti 1155 stretnutí, v ktorých nazbieral 562 bodov (232+330). "Za veľmi krátky čas si Nick rýchlo získal rešpekt spoluhráčov a nášho personálu. Jeho prítomnosť v šatni pomohla tímu nájsť svoju identitu. Bol mentor mnohých našich mladých hráčov na ľade aj mimo neho a zároveň stál na čele vedúcej skupiny zloženej z našich skúsených hráčov. Sme si istí, že sa mu bude dariť v úlohe kapitána, keď začíname novú éru Blackhawks," uviedol Kyle Davidson, generálny manažér Chicaga.