Nielsen sa do Detroitu nevráti, Red Wings ho vykúpili zo zmluvy

Detroit 21. augusta (TASR) – Dánsky hokejový útočník Frans Nielsen nebude ďalej obliekať dres klubu NHL Detroit Red Wings. Červené krídla ho vykúpili zo zmluvy, ktorá mala platnosť do konca sezóny 2021/2022. Informoval o tom portál The Athletic.



Red Wings sa rozhodli zbaviť Nielsenovho kontraktu, ktorý zaťažoval platový rozpočet sumou 5,25 milióna dolárov. Po vyplatení zmluvy sa im bude pod platový strop započítavať v nasledujúcom ročníku čiastka 4,25 mil. USD a v sezóne 2022/2023 suma 500.000 dolárov.



Tridsaťsedemročný Nielsen odohral prvých desať sezón v zámorskej profilige za New York Islanders. Do Detroitu zamieril v roku 2016 ako voľný hráč, s klubom vtedy podpísal šesťročný kontrakt na 31,5 mil. dolárov. V uplynulom období však išiel dánsky veterán výkonnostne dolu, v minulej sezóne nastúpil za Red Wings iba v 29 zápasoch, v ktorých nazbieral gól a päť asistencií.