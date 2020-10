NHL: Nosek zostáva vo Vegas, podpísal s klubom nový ročný kontrakt

Las Vegas 10. októbra (TASR) - Český hokejový útočník Tomáš Nosek predpovedal, že sa jeho kapitola vo Vegas uzavrie, napokon však v klube zostáva. V piatok ako neobmedzený voľný hráč podpísal s Golden Knights novú ročnú zmluvu na 1,25 milióna dolárov. Informoval o tom oficiálny portál NHL.



Dvadsaťosemročný Nosek vstúpil do zámorskej súťaže v sezóne 2015/2016 vo farbách Detroitu, nováčik ligy Vegas si ho vybral v rozširovacom drafte v roku 2017. Stal sa pevnou súčasťou mužstva, ktoré skvele zvládlo základnú časť a senzačne postúpilo až do finále Stanleyho pohára. Odvtedy podpísal s klubom už trikrát ročnú zmluvu. V uplynulej sezóne nastúpil v drese "zlatých rytierov" v 67 zápasoch základnej časti a pripísal si 15 bodov za osem gólov a sedem asistencií, v play off pridal osemn štartov s tromi bodmi (2+1).